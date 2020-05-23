МИД ответил на обвинения о наведении вооружений на американские объекты

"Эпизодический пролет той или иной территории с аппаратурой наблюдения, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это все мы будем использовать для целеуказания — это просто смешно", — сказал представитель МИД в программе "Большая игра" на