МИД ответил на обвинения о наведении вооружений на американские объекты

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений вызывают хохот, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Дипломат назвал сумбурными и нелогичными объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения.
"Эпизодический пролет той или иной территории с аппаратурой наблюдения, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это все мы будем использовать для целеуказания — это просто смешно", — сказал представитель МИД в программе "Большая игра" на Первом канале.
По мнению Рябкова, в Вашингтоне забывают, что американские самолеты в России "много лет летали не над пляжами и парками".
Выход США из договора
Президент Дональд Трамп накануне сообщил о выходе страны из Договора по открытому небу. В российском МИД назвали это решение прискорбным шагом. В дипломатическом ведомстве напомнили, что в свое время соглашение заключили по инициативе США, оно является важнейшим звеном системы европейской безопасности.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никаких нарушений договора со стороны России не было. В частности, замглавы МИД Александр Грушко ранее отметил, что страна планирует и дальше следовать всем правам и обязательствам соглашения до тех пор, пока оно действует.
В Евросоюзе также не поддержали выход Вашингтона из договора и призвали Вашингтон вернуться к его выполнению. Так, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что соглашение является ключевым элементом контроля над вооружениями и служит важной мерой доверия и безопасности. Он добавил, что Брюссель планирует оценить возможные последствия решения США для безопасности Европы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.