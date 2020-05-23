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2020-05-23T23:56
https://ria.ru/20200523/1571900464.html
МИД ответил на обвинения о наведении вооружений на американские объекты
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РИА Новости

МИД ответил на обвинения о наведении вооружений на американские объекты

23:36 23.05.2020 (обновлено: 23:56 23.05.2020)
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© Максим Блинов / Перейти в фотобанкШерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
© Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений вызывают хохот, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Дипломат назвал сумбурными и нелогичными объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения.
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"Эпизодический пролет той или иной территории с аппаратурой наблюдения, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это все мы будем использовать для целеуказания — это просто смешно", — сказал представитель МИД в программе "Большая игра" на Первом канале.
По мнению Рябкова, в Вашингтоне забывают, что американские самолеты в России "много лет летали не над пляжами и парками".

Выход США из договора

Президент Дональд Трамп накануне сообщил о выходе страны из Договора по открытому небу. В российском МИД назвали это решение прискорбным шагом. В дипломатическом ведомстве напомнили, что в свое время соглашение заключили по инициативе США, оно является важнейшим звеном системы европейской безопасности.
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В Москве неоднократно подчеркивали, что никаких нарушений договора со стороны России не было. В частности, замглавы МИД Александр Грушко ранее отметил, что страна планирует и дальше следовать всем правам и обязательствам соглашения до тех пор, пока оно действует.
В Евросоюзе также не поддержали выход Вашингтона из договора и призвали Вашингтон вернуться к его выполнению. Так, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что соглашение является ключевым элементом контроля над вооружениями и служит важной мерой доверия и безопасности. Он добавил, что Брюссель планирует оценить возможные последствия решения США для безопасности Европы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуСергей РябковСШАВ мире
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