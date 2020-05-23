ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Позитивная оценка работы российского президента Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров , комментируя статью Блумберг.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом ". Отмечается, что данные отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.

"В течение последнего месяца позитивная оценка работы президента колеблется в узком диапазоне 61-63%. За этот же период уровень доверия Путину варьировался в диапазоне 67-68%", - сказал глава ВЦИОМ.

При этом он отметил, что рейтинг как показатель готовности голосовать за кандидатуру политика на пост президента ВЦИОМ публиковал в последний раз в 2018 году. "Сейчас самого этого вопроса не существует для людей, да и список кандидатов неизвестен", - уточнил Федоров.