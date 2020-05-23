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2020-05-23T23:30
https://ria.ru/20200523/1571900371.html
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
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РИА Новости

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

22:35 23.05.2020 (обновлено: 23:30 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом". Отмечается, что данные отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.
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"В течение последнего месяца позитивная оценка работы президента колеблется в узком диапазоне 61-63%. За этот же период уровень доверия Путину варьировался в диапазоне 67-68%", - сказал глава ВЦИОМ.
При этом он отметил, что рейтинг как показатель готовности голосовать за кандидатуру политика на пост президента ВЦИОМ публиковал в последний раз в 2018 году. "Сейчас самого этого вопроса не существует для людей, да и список кандидатов неизвестен", - уточнил Федоров.
По его словам, текущую работу президента и отношение общества к нему ВЦИОМ измеряет двумя вопросами: "Как вы оцениваете деятельность Путина на посту президента?" и "Доверяете или не доверяете вы Путину?".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВЦИОМВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
"Пригорает" у вциома! Чует, что доверие к его опросам стремиться к нулю, не только внутри страны, но и за рубежом. =)))
24 мая, 00:19
Kot Piter
128000126
Ну, что вы,что вы..! Владимира Владимировича будем оценивать когда он уйдет с поста президента..! Вот тогда и оценим..! Ох, и оценим его..!!!
24 мая, 00:42
Деда Паша
101501126
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