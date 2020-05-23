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2020-05-23T23:29
https://ria.ru/20200523/1571900273.html
Опубликовано видео задержания захватчика отделения московского банка
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571900201_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_132eefbd1a838691de602e51c7b7b3bf.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео задержания захватчика отделения московского банка

23:19 23.05.2020 (обновлено: 23:29 23.05.2020)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Главное управление Росгвардии по Москве опубликовало видео задержания мужчины, попытавшегося захватить заложников в отделении банка.
На кадрах видно, как на злоумышленника надевают наручники. Также оперативная съемка демонстрирует, как сотрудники правоохранительных органов штурмовали здание.
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Инцидент произошел сегодня утром. Преступник взял в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном Валу и угрожал взорвать здание. Мужчину задержали.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, им оказался 34-летний житель Тюменской области Алексей Барышников. Из данных Федеральной службы судебных приставов следует, что он задолжал в разных регионах страны в общей сложности около 1,8 миллиона рублей. Злоумышленник был ранее судим за угон автомобиля.
На допросе он признал вину и заявил, что захватил заложников, чтобы "узнать правду". Возбуждено уголовное дело.
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Захват заложников в центре МосквыРоссияМоскваПроисшествия
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