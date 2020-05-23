Опубликовано видео задержания захватчика отделения московского банка

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Главное управление Росгвардии по Москве опубликовало видео задержания мужчины, попытавшегося захватить заложников в отделении банка.
На кадрах видно, как на злоумышленника надевают наручники. Также оперативная съемка демонстрирует, как сотрудники правоохранительных органов штурмовали здание.
Инцидент произошел сегодня утром. Преступник взял в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном Валу и угрожал взорвать здание. Мужчину задержали.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, им оказался 34-летний житель Тюменской области Алексей Барышников. Из данных Федеральной службы судебных приставов следует, что он задолжал в разных регионах страны в общей сложности около 1,8 миллиона рублей. Злоумышленник был ранее судим за угон автомобиля.
На допросе он признал вину и заявил, что захватил заложников, чтобы "узнать правду". Возбуждено уголовное дело.