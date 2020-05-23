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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T01:38
https://ria.ru/20200523/1571900248.html
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823303_0:83:3072:1811_1036x0_80_0_0_664edcd3e9e82381c30a0fc362d8e141.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

23:19 23.05.2020 (обновлено: 01:38 24.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
Накануне жертвами COVID-19 стали еще 67 человек. Таким образом, количество умерших от коронавируса в Москве возросло до 1993 человек.
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За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных в мире достигло пяти миллионов, более 335 тысяч пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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2 месяца закрыты поликлиники, всем отказывают в регулярной мед.помощи, онкобольные не могут дождаться результатов анализов так как все лаборатории заняты коронавируса. Конечно в мае ожидается увеличение смертности. Корона это цветочки по сравнение с тем, что будет от последствий изоляции.
23 мая, 23:27
Почрямба Печтольда
1100308
Если в Москве с её уровнем медицины погибло за сутки 59 человек,страшно представить что твориться в глубинке!!!
23 мая, 23:39
evgeniy71-77
000109
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