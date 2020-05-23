В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.

Накануне жертвами COVID-19 стали еще 67 человек. Таким образом, количество умерших от коронавируса в Москве возросло до 1993 человек.

За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных в мире достигло пяти миллионов, более 335 тысяч пациентов скончались.