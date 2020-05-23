Президент Афганистана поприветствовал решение талибов прекратить огонь

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал объявление движения "Талибан" о режиме прекращения огня на три дня по случаю праздника Ураза-байрам, поручил службам безопасности соблюдать его, сообщает телеканал TOLO News.
Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
"Президент Гани приветствует объявление о прекращении огня "Талибаном" и заявляет, что афганское правительство продлевает предложение мира, добавляя, что он поручил Национальной службе безопасности Афганистана соблюдать трехдневный режим перемирия и обороняться только в случае нападения", - говорится в сообщении телеканала.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.