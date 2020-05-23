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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T23:15
https://ria.ru/20200523/1571900155.html
Вывозной рейс из Индии вернет домой 88 россиян
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_0:0:3292:1853_1036x0_80_0_0_52de9ea605c772124f7b9c6b73b630c6.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Индии вернет домой 88 россиян

23:15 23.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии" совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" вернет домой 88 россиян из Индии, посадка на рейс в аэропорту Гоа уже завершилась, сообщает перевозчик в субботу.
"В аэропорту Гоа только что завершилась посадка российских туристов на вывозной рейс U6-3618, который доставит наших соотечественников в Ростов-на-Дону, Уфу и Екатеринбург. Всего на борту находятся 88 человек, включая десять детей. 44 пассажира летят до Ростова-на-Дону, 41 - до Уфы, трое - до Екатеринбурга. В аэропорт Платов прибытие ожидается поздно ночью - в 3:15 - 24 мая, в Уфе самолет приземлится в 9:15 утра, в Кольцово - в 12:20", - говорится в сообщении.
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Перевозчик напоминает, что граждане РФ, находящиеся за рубежом, могут зарегистрироваться на вывозные рейсы, заполнив специальную анкету на сайте госуслуг. Полеты выполняются при содействии правительства РФ, МИД России, Минкомсвязи РФ и правительств регионов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГоаУральские авиалинииИндияОбщество
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