Бывший однокурсник рассказал о мужчине, захватившем заложников в Москве

"Мы достаточно плотно общались в течение пяти лет учебы и около двух лет после (окончания института) … И он (Барышников – ред.) был нормальным, адекватным человеком, который всегда охотно шел на контакт … Можно сказать, (был) веселым парнем … Он никогда не шел на конфликт … и … не гнался за деньгами", - сказал собеседник агентства.

Он воздержался от предположений причин таких изменений, добавив, что в жизни Барышникова "каких-то глобальных проблем, катастроф не было". Когда он перебрался из Сочи в Москву, их общение полностью прекратилось, рассказал однокурсник. По его словам, в ответ на попытки узнать о его жизни Барышников отвечал, что "все хорошо, все классно", а несколько месяцев назад сообщил в соцсети, что "скоро будут происходить интересные вещи".