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2020-05-23T22:52
https://ria.ru/20200523/1571899936.html
Бывший однокурсник рассказал о мужчине, захватившем заложников в Москве
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РИА Новости

Бывший однокурсник рассказал о мужчине, захватившем заложников в Москве

22:52 23.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в оцеплении у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Сотрудники полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в оцеплении у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, пытавшийся захватить заложников в банке в Москве, "никогда не гнался за деньгами" и в студенческие годы был адекватным человеком, однако после отъезда из родного города изменился, рассказал РИА Новости его бывший одногруппник по институту бизнеса и права Антон, добавив, что шокирован инцидентом в банке.
В субботу в отделение "Альфа-банка" на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. Никто не пострадал, злоумышленника задержали, его личность установлена, сообщили в МВД. Злоумышленником оказался 34-летний мужчина, прописанный в Нижневартовске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мы достаточно плотно общались в течение пяти лет учебы и около двух лет после (окончания института) … И он (Барышников – ред.) был нормальным, адекватным человеком, который всегда охотно шел на контакт … Можно сказать, (был) веселым парнем … Он никогда не шел на конфликт … и … не гнался за деньгами", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, Барышников резко изменился после того, как переехал из Нижневартовска в Сочи.
Сотрудники полиции и скорой помощи у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
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Он воздержался от предположений причин таких изменений, добавив, что в жизни Барышникова "каких-то глобальных проблем, катастроф не было". Когда он перебрался из Сочи в Москву, их общение полностью прекратилось, рассказал однокурсник. По его словам, в ответ на попытки узнать о его жизни Барышников отвечал, что "все хорошо, все классно", а несколько месяцев назад сообщил в соцсети, что "скоро будут происходить интересные вещи".
"Честно говоря, я был в шоке, когда узнал об истории с захватом заложников", - заключил собеседник агентства.
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Захват заложников в центре МосквыМоскваАльфа-банкПроисшествия
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