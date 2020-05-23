Бывший однокурсник рассказал о мужчине, захватившем заложников в Москве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, пытавшийся захватить заложников в банке в Москве, "никогда не гнался за деньгами" и в студенческие годы был адекватным человеком, однако после отъезда из родного города изменился, рассказал РИА Новости его бывший одногруппник по институту бизнеса и права Антон, добавив, что шокирован инцидентом в банке.
В субботу в отделение "Альфа-банка" на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. Никто не пострадал, злоумышленника задержали, его личность установлена, сообщили в МВД. Злоумышленником оказался 34-летний мужчина, прописанный в Нижневартовске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мы достаточно плотно общались в течение пяти лет учебы и около двух лет после (окончания института) … И он (Барышников – ред.) был нормальным, адекватным человеком, который всегда охотно шел на контакт … Можно сказать, (был) веселым парнем … Он никогда не шел на конфликт … и … не гнался за деньгами", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, Барышников резко изменился после того, как переехал из Нижневартовска в Сочи.
Он воздержался от предположений причин таких изменений, добавив, что в жизни Барышникова "каких-то глобальных проблем, катастроф не было". Когда он перебрался из Сочи в Москву, их общение полностью прекратилось, рассказал однокурсник. По его словам, в ответ на попытки узнать о его жизни Барышников отвечал, что "все хорошо, все классно", а несколько месяцев назад сообщил в соцсети, что "скоро будут происходить интересные вещи".
"Честно говоря, я был в шоке, когда узнал об истории с захватом заложников", - заключил собеседник агентства.