Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

В последние годы Маск неоднократно писал в Twitter по-русски. В этот раз предприниматель снова ответил на твит с его упоминанием.
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Русскоязычный пользователь соцсети опубликовал фотографию пшеничного хлеба, задав вопрос: "Как тебе такое, Илон Маск?"
"Мне очень нравится звучание русского языка", — ответил пользователю основатель Tesla в Twitter.
Интернет-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" распространился в Cети после запуска ракеты-носителя Falcon Heavy. В интернете публиковали фотографии с разными "изобретениями".
Позже пользователи Twitter стали комментировать сообщения Маска на русском языке. Одна из них ответила на пост предпринимателя о звучании русского языка, что "это он еще не слышал наш сленг". Глава Tesla, в свою очередь, написал ей: "Когда рак на горе свистнет".
Когда рак на горе свистнет— Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2020