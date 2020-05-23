Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

В последние годы Маск неоднократно писал в Twitter по-русски. В этот раз предприниматель снова ответил на твит с его упоминанием.

Позже пользователи Twitter стали комментировать сообщения Маска на русском языке. Одна из них ответила на пост предпринимателя о звучании русского языка, что "это он еще не слышал наш сленг". Глава Tesla, в свою очередь, написал ей: "Когда рак на горе свистнет".