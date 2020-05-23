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Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
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РИА Новости

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

22:37 23.05.2020 (обновлено: 22:53 23.05.2020)
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© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
В последние годы Маск неоднократно писал в Twitter по-русски. В этот раз предприниматель снова ответил на твит с его упоминанием.
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Русскоязычный пользователь соцсети опубликовал фотографию пшеничного хлеба, задав вопрос: "Как тебе такое, Илон Маск?"
"Мне очень нравится звучание русского языка", — ответил пользователю основатель Tesla в Twitter.
Интернет-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" распространился в Cети после запуска ракеты-носителя Falcon Heavy. В интернете публиковали фотографии с разными "изобретениями".
Позже пользователи Twitter стали комментировать сообщения Маска на русском языке. Одна из них ответила на пост предпринимателя о звучании русского языка, что "это он еще не слышал наш сленг". Глава Tesla, в свою очередь, написал ей: "Когда рак на горе свистнет".
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