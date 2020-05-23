Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T22:51
https://ria.ru/20200523/1571899684.html
Мужчина рассказал, зачем пытался захватить заложников в банке в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571899890_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_ecf320de4b9b1f326163bec01161cfc5.jpg
РИА Новости

Мужчина рассказал, зачем пытался захватить заложников в банке в Москве

22:30 23.05.2020 (обновлено: 22:51 23.05.2020)
6457
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мужчина, задержанный за попытку захвата заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы, признал вину.
В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел мужчина и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. Никто не пострадал, злоумышленника задержали, его личность установлена, сообщили в МВД.
"Вину признаю", - сказал он в ходе допроса, кадры которого размещены на YouTube-канале Следственного комитета РФ.
Мужчина сказал, что его целью захвата заложников было "узнать правду".
Сотрудники полиции и скорой помощи у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Вчера, 19:01
У взявшего заложников в Москве нашли долги почти на два миллиона рублей
21177811
Обсудить 3
Захват заложников в центре МосквыСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАльфа-банкПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Бывший однокурсник рассказал о мужчине, захватившем заложников в Москве
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Сотрудники полиции и скорой помощи у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
У взявшего заложников в Москве нашли долги почти на два миллиона рублей
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Бывший заложник рассказал, как "заболтал" захватчика банка в Москве
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти женщины дома
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Задержание захватчика отделения банка в Москве. Видео Росгвардии
Опубликовано видео задержания захватчика отделения московского банка
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Автомобиль следственного комитета (СК) России
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
МИД ответил на обвинения о наведении вооружений на американские объекты
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния