Космонавт Вагнер рассказал о "самом крутом аттракционе" на Земле

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выведение на российском космическом корабле "Союз" на орбиту является "самым крутым аттракционом" на Земле, считает российский космонавт Иван Вагнер.
Вагнеру, который летает в космосе впервые, также запомнились коррекции орбиты, выполняемые двигателями "Союза".
"Раздается резкий хлопок и после этого уже идёт гул двигателя и перегрузка нарастает", - сказал он.
Вагнер вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американцем Кристофером Кэссиди прибыл на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-16" в апреле.