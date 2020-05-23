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Космонавт Вагнер рассказал о "самом крутом аттракционе" на Земле
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РИА Новости

Космонавт Вагнер рассказал о "самом крутом аттракционе" на Земле

22:27 23.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкКосмонавты "Роскосмоса" Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Космонавты "Роскосмоса" Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выведение на российском космическом корабле "Союз" на орбиту является "самым крутым аттракционом" на Земле, считает российский космонавт Иван Вагнер.
"Больше всего (запомнилось) - это выведение. Я бы сказал, это самый крутой аттракцион на нашей планете", - сказал он в ходе трансляции с борта МКС на сайте "Роскосмоса".
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Вагнеру, который летает в космосе впервые, также запомнились коррекции орбиты, выполняемые двигателями "Союза".
"Раздается резкий хлопок и после этого уже идёт гул двигателя и перегрузка нарастает", - сказал он.
Вагнер вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американцем Кристофером Кэссиди прибыл на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-16" в апреле.
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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