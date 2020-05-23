Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий голосовать на выборах дистанционно и по почте.

Помимо этого, документ дает возможность проводить сбор подписей избирателей с помощью портала "Госуслуги".

Закон устанавливает обязанность комиссии, проводящей выборы или референдум, утвердить образец заполнения подписного листа: при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель сам добавляет в него свои ФИО.

По словам соавтора поправки к закону депутата Госдумы от "Единой России" Дмитрия Вяткина , внесенные изменения не затронут всероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны.

Документ также предусматривает возможность переноса выборов руководителя субъекта федерации депутатами законодательного органа власти при введении в регионе или как минимум в двух его муниципальных образования режима повышенной готовности или ЧС.

Исследования ЦИК

ЦИК проводит исследования, которые позволят выбрать технологию для проведения дистанционного голосования, сообщил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин. Всего будут определены четыре таких технологии.

"Из них ЦИК выберет ту, которую будет поэтапно внедрять, безусловно, с учетом опыта Москвы, где в прошлый единый день голосования прошел этот эксперимент. С учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, эта тема наиболее актуальна, поэтому ЦИК к этой технологии относится внимательно", — отметил Лопатин.

Главными целями для Центризбиркома, по его словам, является обеспечение тайны голосования и доверие россиян к выбранной технологии.

При этом Лопатин подчеркнул, что есть возможность применить электронное дистанционное голосование к решению вопроса о поправках к Конституции.

Продление эксперимента в Москве

Президент также подписал закон, согласно которому эксперимент по электронному голосованию в Москве продлится в 2020 и 2021 годах.

Авторы документа положительно оценили принятый ранее комплекс нормативных актов и техническую базу, которые позволили провести электронное голосование в трех избирательных округах столицы на выборах 8 сентября прошлого года.