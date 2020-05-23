В Екатеринбурге заболевшие COVID-19 заняли 80% коек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Больные коронавирусом заняли уже 80% предназначенных для них коек в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Всего в Свердловской области организовано 5848 мест в инфекционных отделениях, где лежат люди с коронавирусом, пневмониями, симптомами ОРВИ. В Екатеринбурге занято 80% коек (2204), в остальных муниципалитетах области - 55,1% (1738). В тяжелом состоянии сейчас 52 человека с COVID-19, в том числе 14 пациентов - на ИВЛ. В тяжелом состоянии с пневмониями - 55 человек, в том числе 17 - на ИВЛ. Всего на сегодняшний день выписано 1267 человек", - написал глава региона в своем Instagram.
Всего на территории региона зарегистрировано 3614 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Четырнадцать человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.