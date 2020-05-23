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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T22:24
https://ria.ru/20200523/1571899559.html
В Екатеринбурге заболевшие COVID-19 заняли 80% коек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541856_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_07b8e1d08d709e2c4c9e0cca1cbe8345.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге заболевшие COVID-19 заняли 80% коек

22:24 23.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Больные коронавирусом заняли уже 80% предназначенных для них коек в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Всего в Свердловской области организовано 5848 мест в инфекционных отделениях, где лежат люди с коронавирусом, пневмониями, симптомами ОРВИ. В Екатеринбурге занято 80% коек (2204), в остальных муниципалитетах области - 55,1% (1738). В тяжелом состоянии сейчас 52 человека с COVID-19, в том числе 14 пациентов - на ИВЛ. В тяжелом состоянии с пневмониями - 55 человек, в том числе 17 - на ИВЛ. Всего на сегодняшний день выписано 1267 человек", - написал глава региона в своем Instagram.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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