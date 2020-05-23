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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T22:35
https://ria.ru/20200523/1571899508.html
Почти у 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:0:2869:1615_1036x0_80_0_0_ff3b604c1162f4ff7a2dc8d90b371399.jpg
РИА Новости

Почти у 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

22:21 23.05.2020 (обновлено: 22:35 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Коронавирус выявили у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Там рассказали, что всего в Звездном Городке 64 заболевших. У 17 из них есть признаки ОРВИ и пневмонии, у остальных симптомы отсутствуют.
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В агентстве отметили, что сейчас ситуация нормализуется, поскольку уменьшается количество зараженных и увеличивается число выздоровевших.
За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных в мире достигло пяти миллионов, более 335 тысяч пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЦентр подготовки космонавтовОбщество
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