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Космонавт рассказал об адаптации к невесомости
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РИА Новости

Космонавт рассказал об адаптации к невесомости

22:21 23.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкКосмонавты "Роскосмоса" Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. При запуске в космос человеческий организм может испытывать легкое укачивание, которое может продолжаться вплоть до нескольких дней, рассказал в субботу российский космонавт Иван Вагнер.
"У нас, наверное, первые две недели проходит острая адаптация к микрогравитации. С точки зрения укачивания, наверное, уже ближе к стыковке эффекты укачивания я начал чувствовать. Самым сложным был второй день на станции. После этого постепенно все стало налаживаться. Сейчас уже никаких проблем не чувствую в этом плане", - сказал он во время сеанса прямой связи с Землей.
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Космонавт рассказал, что какое-то время не мог ориентироваться на станции и не понимал, где потолок, а где пол. Сейчас, по его словам, он над этим даже не задумывается, неважно, вниз головой он летит или вдоль стенки. Кроме того, Вагнер признался, что первые дни на станции "сбивал все, что вокруг" него находилось.
Космонавт также отметил, что восприятие пищи в быту Международной космической станции сильно упрощается. Рацион, согласно которому в течение 16 суток космонавты могут каждый день принимать разную пищу, начинает восприниматься как несколько категорий еды. Вагнер рассказал, что через месяц вся пища для него начала делиться на сублимированный творог, сублимированные вторые блюда и овощи, а также на консервированные мясо и овощи.
Иван Вагнер отправился на МКС 9 апреля 2020 года вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американским астронавтом Крисом Кэссиди. Иванишин с Вагнером на станции уже третий раз, для Вагнера это первый полет.
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Иван ВагнерКрис КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий Иванишин
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