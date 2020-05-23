Космонавт рассказал об адаптации к невесомости

"У нас, наверное, первые две недели проходит острая адаптация к микрогравитации. С точки зрения укачивания, наверное, уже ближе к стыковке эффекты укачивания я начал чувствовать. Самым сложным был второй день на станции. После этого постепенно все стало налаживаться. Сейчас уже никаких проблем не чувствую в этом плане", - сказал он во время сеанса прямой связи с Землей.

Космонавт рассказал, что какое-то время не мог ориентироваться на станции и не понимал, где потолок, а где пол. Сейчас, по его словам, он над этим даже не задумывается, неважно, вниз головой он летит или вдоль стенки. Кроме того, Вагнер признался, что первые дни на станции "сбивал все, что вокруг" него находилось.