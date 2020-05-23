В Воронеже отправили в обсерватор 20 прибывших из Армении россиян

"Отправились домой в другие области и республики автотранспортом 69 человек. Одна девушка отправлена в роддом. Двадцать один человек отвезен в обсерватор. Тринадцать человек помещены на обязательную самоизоляцию в Воронеже, пять — в районах Воронежской области", - информирует облправительство.