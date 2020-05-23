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2020-05-23T22:17
https://ria.ru/20200523/1571899426.html
В Воронеже отправили в обсерватор 20 прибывших из Армении россиян
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РИА Новости

В Воронеже отправили в обсерватор 20 прибывших из Армении россиян

22:17 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Более 20 из 109 граждан России, прибывших на самолете из Еревана в Воронеж, отправлены в обсерватор, сообщает правительство области.
Вывозной рейс из Еревана авиакомпании Armenia приземлился в Воронеже в 14.15 мск субботы. На нем прибыли 109 жителей 18 регионов России. Жителей Москвы прибыло 12 человек, Воронежской и Саратовской областей - по 18, Волгоградской - 11, Рязанской - девять, Ростовской - восемь, Курской - семеро, Липецкой - пятеро, Тамбовской - четверо, Орловской и Калужской - по трое, Тульской, Пензенской, Нижегородской, Кировской областей - по два человека, по одному пассажиру - из Белгородской области, республик Хакасия и Мордовия.
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Пассажиров осматривали сотрудники Роспотребнадзора, после чего их должны были отвезти по месту жительства, где им предстоит двухнедельная самоизоляция. Тех, кто не может обеспечить свою самоизоляцию, должны были поместить в обсерватор "Немецкая слобода" под Воронежем.
"Отправились домой в другие области и республики автотранспортом 69 человек. Одна девушка отправлена в роддом. Двадцать один человек отвезен в обсерватор. Тринадцать человек помещены на обязательную самоизоляцию в Воронеже, пять — в районах Воронежской области", - информирует облправительство.
Как отмечают власти, в роддом №3 "исключительно ради мер безопасности" была отправлена беременная девушка, которая "чувствует себя хорошо".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19авиакомпания ArmeniaВоронежская областьЕреванВоронежАрменияОбщество
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