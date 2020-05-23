Минздрав Армении извинился перед Грузией за критику здравоохранения

Ранее министр здравоохранения Армении Торосян заявил, что ограничения, принятые в Грузии и действующие до сих пор в борьбе против COVID-19, были эффективнее, чем в Армении, однако все это привело к плохим последствиям – начиная от роста на себестоимость товаров, заканчивая инфляцией национальной валюты. Также, по его словам, противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличаются от армянской, причем не с лучшей стороны. По его мнению, на эпидемическую статистику могла повлиять разница в методологии, количестве проводимых тестов.