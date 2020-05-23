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2020-05-23T22:11
https://ria.ru/20200523/1571899377.html
Минздрав Армении извинился перед Грузией за критику здравоохранения
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РИА Новости

Минздрав Армении извинился перед Грузией за критику здравоохранения

22:11 23.05.2020
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© Фото : Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of Georgia
ТБИЛИСИ, 23 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении по дипломатическим каналам передало официальному Тбилиси свои сожаления после слов главы ведомства Арсена Торосяна, который, по данным СМИ, заявил о плохой противоэпидемиологической системе и здравоохранении в Грузии в борьбе с COVID-19, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Ранее министр здравоохранения Армении Торосян заявил, что ограничения, принятые в Грузии и действующие до сих пор в борьбе против COVID-19, были эффективнее, чем в Армении, однако все это привело к плохим последствиям – начиная от роста на себестоимость товаров, заканчивая инфляцией национальной валюты. Также, по его словам, противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличаются от армянской, причем не с лучшей стороны. По его мнению, на эпидемическую статистику могла повлиять разница в методологии, количестве проводимых тестов.
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"Недавно из министерства здравоохранения Армении позвонили в посольство Грузии в Ереване, и от имени министра было выражено сожаление в связи с тем, что его высказывания, которые, по их словам, были неправильно интерпретированы, огорчили грузинских коллег и что в связи с этим они выражают сожаление и просят передать свою позицию Тбилиси", - заявил Залкалиани журналистам.
По словам главы грузинского внешнеполитического ведомства, после того как в СМИ было распространено заявление главы минздрава Армении, посольство сразу же связалась с армянской стороной.
"Конечно же, мягко говоря, этот комментарий был очень некорректным в отношении соседней, дружной страны, тем более от такого официального лица, как министр здравоохранения", - добавил Залкалиани.
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Ранее в субботу директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе сообщил журналистам, что высокопоставленный чиновник не должен делать таких заявлений безо всяких аргументов и оснований, и ему стоит за это извиниться. Церцвадзе также пригласил Торосяна в Грузию, чтобы при желании поделиться опытом страны в процессе борьбы с COVID-19.
Глава лечебной части инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая заявила журналистам, что Грузия не скрывает количество выявленных случаев заражения и смертельных исходов от коронавируса.
На данный момент число инфицированных в Грузии составляет 728 человек, среди них выздоровели 509, скончались 12.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДавид ЗалкалианиЕреванАрменияГрузияВ мире
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