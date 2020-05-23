Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T22:08
https://ria.ru/20200523/1571899330.html
В Ярославской области трое детей и взрослый погибли при пожаре
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571898893_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_9955cb0730debcd7c868dcf33107cb8f.jpg
РИА Новости

В Ярославской области трое детей и взрослый погибли при пожаре

19:06 23.05.2020 (обновлено: 22:08 23.05.2020)
89
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Трое детей и взрослый погибли при пожаре в Ярославской области, сообщил РИА Новости Угличский межрайонный прокурор Александр Чеховской.
Пожар произошел в субботу в частном доме в деревне Тараканово в Угличском районе.
"Погибли девочка четырех лет, близнецы мальчик и девочка двух лет, и женщина, которая проживала в этой семье. Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром", - сказал Чеховской.
Возгорание произошло днем 23 мая.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, отметил он.
На момент пожара в доме находились четверо. Погибшая женщина не является родственницей, предположительно, она просто проживала в семье. Мама находилась в огороде, отец на рыбалке.
Чеховской подчеркнул, что причина пожара устанавливается.
Следственное управление СК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертиза, уточняет следствие.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Вчера, 21:34
Ярославские власти предоставили жилье семье, потерявшей детей при пожаре
000000
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Ярославская областьУгличский районПроисшествия
Рекомендуем
Пожар в частном доме в Ярославской области
Ярославские власти предоставили жилье семье, потерявшей детей при пожаре
Автомобиль следственного комитета (СК) России
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти женщины дома
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции число случаев коронавируса выросло почти на 1,2 тысячи
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Пожар на Северном проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил двухлетнего ребенка
Допрос мужчины, пытавшегося захватить заложников в банке
Мужчина рассказал, зачем пытался захватить заложников в банке в Москве
Сотрудники полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Бывший однокурсник рассказал о мужчине, захватившем заложников в Москве
Загрязнение Москвы-реки в районе Павшинской поймы
Спасатели остановили распространение загрязнения в подмосковных реках
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента
В Екатеринбурге заболевшие COVID-19 заняли 80% коек
Загрязнение Москвы-реки в районе Павшинской поймы
СК проверит загрязнение Москвы-реки в Красногорске
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Бывший заложник рассказал, как "заболтал" захватчика банка в Москве
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
Пассажирский самолет в небе
Узбекистан организует 13 вывозных рейсов из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния