В Ярославской области трое детей и взрослый погибли при пожаре

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Трое детей и взрослый погибли при пожаре в Ярославской области, сообщил РИА Новости Угличский межрайонный прокурор Александр Чеховской.
Пожар произошел в субботу в частном доме в деревне Тараканово в Угличском районе.
"Погибли девочка четырех лет, близнецы мальчик и девочка двух лет, и женщина, которая проживала в этой семье. Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром", - сказал Чеховской.
Возгорание произошло днем 23 мая.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, отметил он.
На момент пожара в доме находились четверо. Погибшая женщина не является родственницей, предположительно, она просто проживала в семье. Мама находилась в огороде, отец на рыбалке.
Чеховской подчеркнул, что причина пожара устанавливается.
Следственное управление СК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертиза, уточняет следствие.