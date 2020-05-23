Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-23T22:10
https://ria.ru/20200523/1571899299.html
"Талибан" объявил о прекращении огня в Афганистане на время Ураза-байрама
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_0:0:2872:1616_1036x0_80_0_0_4954e6de75f27305f6cc42acc6d90ee9.jpg
РИА Новости

"Талибан" объявил о прекращении огня в Афганистане на время Ураза-байрама

22:06 23.05.2020 (обновлено: 22:10 23.05.2020)
221
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 23 мая - РИА Новости. Движение "Талибан" объявило в субботу о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.
Отмечаемый в конце месяца поста Ид аль-Фитр - один из самых крупных мусульманских праздников - начался в субботу с заходом солнца.
"Для того чтобы соотечественники с удовольствием встречали Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), всем моджахедам... было рекомендовано или приказано лидерами предпринять особые меры для обеспечения безопасности соотечественников на период трех дней Ид аль-Фитра и не атаковать врага нигде", - говорится в заявлении.
Онлайн трансляция хатма в Галеевской мечети в Казани
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Мусульманам рассказали, как провести Ураза-байрам на карантине полноценно
400000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеУраза-байрамАфганистанТалибанВ мире
Рекомендуем
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Президент Афганистана поприветствовал решение талибов прекратить огонь
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО поприветствовал трехдневное прекращение огня в Афганистане
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
МВД Украины назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко
Строительство временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат врачам в "Крокус Экспо"
Пожар в частном доме в Ярославской области
Ярославские власти предоставили жилье семье, потерявшей детей при пожаре
Савва Тутунов
Епископ РПЦ: усиление методов контроля за личностью вызывает беспокойство
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции число случаев коронавируса выросло почти на 1,2 тысячи
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена
Испытание лазерного оружия Тихоокеанского флота США
Пентагон показал испытание лазерного оружия против беспилотников
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Президент Черногории пошел против собственного народа, заявили в РПЦ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В Израиле открывается судебный процесс над Нетаньяху
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
США готовы активно работать с Россией над ДСНВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния