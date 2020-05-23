"Талибан" объявил о прекращении огня в Афганистане на время Ураза-байрама

Отмечаемый в конце месяца поста Ид аль-Фитр - один из самых крупных мусульманских праздников - начался в субботу с заходом солнца.

"Для того чтобы соотечественники с удовольствием встречали Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), всем моджахедам... было рекомендовано или приказано лидерами предпринять особые меры для обеспечения безопасности соотечественников на период трех дней Ид аль-Фитра и не атаковать врага нигде", - говорится в заявлении.