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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T22:03
https://ria.ru/20200523/1571899214.html
В Турции число случаев коронавируса выросло почти на 1,2 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_0:73:3014:1768_1036x0_80_0_0_9939d57092f5499fdadb2339f4afb2ee.jpg
РИА Новости

В Турции число случаев коронавируса выросло почти на 1,2 тысячи

22:03 23.05.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1186, умерли 32 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1186 новых случаев, всего заразившихся - 155 686. Мы потеряли сегодня 32 пациента, всего умерших - 4308. Вылечился сегодня 1491 пациент, всего - 117 602", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
100301
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗТурцияВ мире
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