В Турции число случаев коронавируса выросло почти на 1,2 тысячи

АНКАРА, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1186, умерли 32 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1186 новых случаев, всего заразившихся - 155 686. Мы потеряли сегодня 32 пациента, всего умерших - 4308. Вылечился сегодня 1491 пациент, всего - 117 602", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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