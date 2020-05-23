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2020-05-24T03:50
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МВД Украины назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко
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РИА Новости

МВД Украины назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко

21:51 23.05.2020 (обновлено: 03:50 24.05.2020)
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© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети FacebookНародный депутат Украины Валерий Давиденко
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети Facebook
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Следствие рассматривает самоубийство как предварительную версию гибели депутата Верховной рады Украины от группы "Доверие" Валерия Давиденко, об этом сообщил советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк.
Информацию о гибели Давиденко ранее подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко. По его словам, тело нашли в офисе.
"МВД Украины подтверждает факт гибели народного депутата Украины Валерия Давиденко. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева. Также там лично находится глава ГУ ЧП в Киеве Андрей Крищенко. Предварительная версия - самоубийство. Все подробности позже", - написал Шкиряк в Facebook.
Ранее сообщалось, что украинские правоохранители открыли уголовное дело по факту гибели Валерия Давиденко.
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
Вчера, 21:18
На Украине возбудили дело после смерти депутата Рады Давиденко
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Валерий ДавиденкоАнтон ГеращенкоЗорян ШкирякВерховная Рада УкраиныМВД УкраиныУкраинаВ мире
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