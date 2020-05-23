МВД Украины назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Следствие рассматривает самоубийство как предварительную версию гибели депутата Верховной рады Украины от группы "Доверие" Валерия Давиденко, об этом сообщил советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк.
Информацию о гибели Давиденко ранее подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко. По его словам, тело нашли в офисе.
"МВД Украины подтверждает факт гибели народного депутата Украины Валерия Давиденко. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева. Также там лично находится глава ГУ ЧП в Киеве Андрей Крищенко. Предварительная версия - самоубийство. Все подробности позже", - написал Шкиряк в Facebook.
Ранее сообщалось, что украинские правоохранители открыли уголовное дело по факту гибели Валерия Давиденко.