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2020-05-23T21:38
https://ria.ru/20200523/1571898929.html
Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат врачам в "Крокус Экспо"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277559_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f3f2211d74dd11b86a88968bfb3af898.jpg
РИА Новости

Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат врачам в "Крокус Экспо"

21:38 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Строительство временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прокуратура Московской области проверит данные СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в "Крокус Экспо", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку по информации СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников временного госпиталя в подмосковном "Крокус Экспо", - рассказали в пресс-службе.
Согласно информации ведомства, в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Кроме того, медики жалуются на невыплату зарплаты.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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