Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат врачам в "Крокус Экспо"

"Прокуратура Московской области организовала проверку по информации СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников временного госпиталя в подмосковном "Крокус Экспо", - рассказали в пресс-службе.

Согласно информации ведомства, в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Кроме того, медики жалуются на невыплату зарплаты.