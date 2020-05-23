Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат врачам в "Крокус Экспо"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прокуратура Московской области проверит данные СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в "Крокус Экспо", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку по информации СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников временного госпиталя в подмосковном "Крокус Экспо", - рассказали в пресс-службе.
Согласно информации ведомства, в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Кроме того, медики жалуются на невыплату зарплаты.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.
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