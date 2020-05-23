Ярославские власти предоставили жилье семье, потерявшей детей при пожаре

БРЯНСК, 23 мая - РИА Новости. Власти предоставили временное жилье и необходимые вещи многодетной семье, потерявшей в пожаре троих из восьми детей, сообщает правительство Ярославской области.
Пожар в деревне Тараканово Угличского района Ярославской области произошел днем в субботу. К моменту приезда пожарных частный дом, в котором проживала семья с восемью детьми, горел открытым пламенем по всей площади. Погибли девочка четырех лет, близнецы мальчик и девочка двух лет, и женщина, которая проживала в этой семье.
"Временное жилье после пожара предоставлено многодетной семье из Угличского района. Сейчас она проживет в соседнем селе, где местная администрация выделила полдома с необходимыми вещами. Дальше решим вопрос с постоянным местом жительства", - говорится в сообщении.
Правительство региона прорабатывает вопрос об оказании всей необходимой помощи пострадавшей многодетной семье. Следственные органы устанавливают причины возгорания. По факту произошедшего Следственным комитетом Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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