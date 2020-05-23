Число жертв коронавируса в Воронежской области выросло до 17

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19. Архивное фото

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Число умерших в Число умерших в Воронежской области пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией выросло до 17 человек, выздоровели 982, сообщает облправительство.

По данным на утро субботы, в регионе COVID-19 был подтвержден у 1419 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 918 человек.

"Воронежская область, 20:00 (мск), суббота, 23 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 1 419. Умерли: 17. Выздоровели: 982", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в области в больницах изолированы 848 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2 707 человек.