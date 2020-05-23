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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T21:23
https://ria.ru/20200523/1571898698.html
Число жертв коронавируса в Воронежской области выросло до 17
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571654525_0:0:2974:1673_1036x0_80_0_0_05949772cb132ee67786196a7ade6086.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Воронежской области выросло до 17

21:23 23.05.2020
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© РИА Новости . Илья ПиталевМедицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
© РИА Новости . Илья Питалев
Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Число умерших в Воронежской области пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией выросло до 17 человек, выздоровели 982, сообщает облправительство.
По данным на утро субботы, в регионе COVID-19 был подтвержден у 1419 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 918 человек.
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"Воронежская область, 20:00 (мск), суббота, 23 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 1 419. Умерли: 17. Выздоровели: 982", - говорится в сообщении.
В настоящий момент в области в больницах изолированы 848 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2 707 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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