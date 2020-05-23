"Крым 24" восстановил контент со своего канала на Youtube

Ранее сообщалось, что YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение Условий использования YouTube". ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.
"Мы восстановили все утраченные из-за удаления аккаунта программы. К счастью, дубли программ хранились в телевизионной архиве", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, весь восстановленный контент размещен на официальном сайте телеканала.
Телерадиокомпания "Крым" - республиканский медиахолдинг, в который входят телеканалы "Первый Крымский", "Крым 24", "Евпатория 24", "Ялта 24", "Керчь 24", а также три радиостанции: "Крым", "Море" и "Точка".