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2020-05-23T21:15
https://ria.ru/20200523/1571898581.html
"Крым 24" восстановил контент со своего канала на Youtube
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РИА Новости

"Крым 24" восстановил контент со своего канала на Youtube

21:15 23.05.2020
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© Фото : страница канала "Крым 24" во ВКонтактеСтудия телеканала "Крым 24"
Студия телеканала Крым 24
© Фото : страница канала "Крым 24" во ВКонтакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Телеканал "Крым 24" восстановил весь контент, утраченный из-за удаления аккаунта на американском видеохостинге YouTube, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение Условий использования YouTube". ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.
"Мы восстановили все утраченные из-за удаления аккаунта программы. К счастью, дубли программ хранились в телевизионной архиве", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, весь восстановленный контент размещен на официальном сайте телеканала.
Телерадиокомпания "Крым" - республиканский медиахолдинг, в который входят телеканалы "Первый Крымский", "Крым 24", "Евпатория 24", "Ялта 24", "Керчь 24", а также три радиостанции: "Крым", "Море" и "Точка".
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
20 мая, 15:15
В ГД призвали бойкотировать YouTube из-за удаления аккаунта "Крым 24"
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Крым 24 (телеканал)YouTubeОбщество
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