"Крым 24" восстановил контент со своего канала на Youtube

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Телеканал " Телеканал " Крым 24 " восстановил весь контент, утраченный из-за удаления аккаунта на американском видеохостинге YouTube , сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение Условий использования YouTube". ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.

"Мы восстановили все утраченные из-за удаления аккаунта программы. К счастью, дубли программ хранились в телевизионной архиве", - сказал РИА Новости Крючков.

По его словам, весь восстановленный контент размещен на официальном сайте телеканала.