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В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
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РИА Новости

В Казани собака насмерть загрызла хозяйку

21:14 23.05.2020 (обновлено: 23:02 23.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) России
Автомобиль следственного комитета (СК) России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая — РИА Новости. В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
Тело 71-летней пенсионерки нашли сегодня на территории домохозяйства по улице Юдина. В ходе осмотра обнаружили множественные следы укусов и кровоподтеки.
"По предварительным данным, утром женщина пришла во двор принадлежащего ей домохозяйства, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Однако по неустановленной причине животное сорвалось с привязи и набросилось на хозяйку", — говорится в сообщении.
Тело женщины нашла дочь. Собаку нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
31 августа 2019, 15:06
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Следственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
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