В Казани собака насмерть загрызла хозяйку

Тело 71-летней пенсионерки нашли сегодня на территории домохозяйства по улице Юдина. В ходе осмотра обнаружили множественные следы укусов и кровоподтеки.

"По предварительным данным, утром женщина пришла во двор принадлежащего ей домохозяйства, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Однако по неустановленной причине животное сорвалось с привязи и набросилось на хозяйку", — говорится в сообщении.