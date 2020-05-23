В Башкирии рассказали, когда пожаловавшиеся врачи получат доплаты

Ранее прокуратура региона сообщила, что организовала проверку по коллективному обращению сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы Башкирии о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Комментируя ситуацию РИА Новости, в башкирском минздраве сообщили, что в апреле в провизорном госпитале Архангельской центральной районной больницы не было ни одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.