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2020-05-23T21:12
https://ria.ru/20200523/1571898521.html
В Башкирии рассказали, когда пожаловавшиеся врачи получат доплаты
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823303_0:83:3072:1811_1036x0_80_0_0_664edcd3e9e82381c30a0fc362d8e141.jpg
РИА Новости

В Башкирии рассказали, когда пожаловавшиеся врачи получат доплаты

21:12 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 23 мая - РИА Новости. Минздрав Башкирии пояснил РИА Новости, что врачи сельского госпиталя, пожаловавшиеся в прокуратуру на отсутствие доплат за работу с коронавирусом, получат положенные деньги в конце мая, так как в клинике больные COVID-19 были только в мае.
Ранее прокуратура региона сообщила, что организовала проверку по коллективному обращению сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы Башкирии о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
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Комментируя ситуацию РИА Новости, в башкирском минздраве сообщили, что в апреле в провизорном госпитале Архангельской центральной районной больницы не было ни одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"Учитывая диагнозы пациентов, получивших медицинскую помощь в провизорном госпитале за май, больницей была подана заявка в минздрав Башкирии на перечисление субсидий для осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Ожидаемое поступление стимулирующих выплат на карты работников 28-29 мая", - пояснили агентству в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Минздрав БашкирииРеспублика БашкортостанОбщество
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