В Башкирии рассказали, когда пожаловавшиеся врачи получат доплаты

Ранее прокуратура региона сообщила, что организовала проверку по коллективному обращению сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы Башкирии о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.
Комментируя ситуацию РИА Новости, в башкирском минздраве сообщили, что в апреле в провизорном госпитале Архангельской центральной районной больницы не было ни одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"Учитывая диагнозы пациентов, получивших медицинскую помощь в провизорном госпитале за май, больницей была подана заявка в минздрав Башкирии на перечисление субсидий для осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Ожидаемое поступление стимулирующих выплат на карты работников 28-29 мая", - пояснили агентству в ведомстве.
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