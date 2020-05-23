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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T21:26
https://ria.ru/20200523/1571898199.html
Ученые выяснили, как долго больные COVID-19 остаются заразными
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, как долго больные COVID-19 остаются заразными

21:02 23.05.2020 (обновлено: 21:26 23.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Больные COVID-19 перестают быть заразными спустя 11 дней после появления симптомов, сообщила газета The Straits Times.
По мнению сингапурских ученых, человек может не быть переносчиком инфекции даже с положительным результатом теста. Это объясняется тем, что они фиксируют части генома коронавируса, которые в том числе могут быть уже нежизнеспособными.
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В связи с этим эксперты посоветовали местным властям пересмотреть критерии выписки — сейчас в Сингапуре отправляют домой пациентов только после получения второго отрицательного теста.
В публикации также отмечается, что правило одиннадцати дней нельзя применять к людям с пониженным иммунитетом.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, свыше 331 тысячи умерли. В России за все время пандемии выявили 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)В мире
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