Ученые выяснили, как долго больные COVID-19 остаются заразными

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

По мнению сингапурских ученых, человек может не быть переносчиком инфекции даже с положительным результатом теста. Это объясняется тем, что они фиксируют части генома коронавируса, которые в том числе могут быть уже нежизнеспособными.

В связи с этим эксперты посоветовали местным властям пересмотреть критерии выписки — сейчас в Сингапуре отправляют домой пациентов только после получения второго отрицательного теста.

В публикации также отмечается, что правило одиннадцати дней нельзя применять к людям с пониженным иммунитетом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, свыше 331 тысячи умерли. В России за все время пандемии выявили 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.