Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В действительности в России значительно меньше зараженных, чем это следует из статистики, написал в телеграм-канале руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с В действительности в России значительно меньше зараженных, чем это следует из статистики, написал в телеграм-канале руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом , врач Александр Мясников

"Я сам ежедневно озвучиваю цифру — "всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных". Но это не так! Болезнь протекает обычно семь-четырнадцать дней. Значит, инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели", — отметил он.

Остальные больные COVID-19, по словам Мясникова, уже перенесли инфекцию и приобрели иммунитет.

Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.

"Реально и того меньше, я брал за две недели, половина "скидывает" вирус за неделю! Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны", — подчеркнул он.

Мясников отметил, что считал "на коленке" и в уме. Однако в любом случае зараженными следует считать только тех, кто подхватил инфекцию лишь за последние пару недель, заключил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, свыше 331 тысячи умерли. В России за все время пандемии выявили 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.