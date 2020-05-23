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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T22:49
https://ria.ru/20200523/1571897868.html
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
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РИА Новости

Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

20:46 23.05.2020 (обновлено: 22:49 23.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В действительности в России значительно меньше зараженных, чем это следует из статистики, написал в телеграм-канале руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.

"Я сам ежедневно озвучиваю цифру — "всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных". Но это не так! Болезнь протекает обычно семь-четырнадцать дней. Значит, инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели", — отметил он.

Остальные больные COVID-19, по словам Мясникова, уже перенесли инфекцию и приобрели иммунитет.
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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"Реально и того меньше, я брал за две недели, половина "скидывает" вирус за неделю! Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны", — подчеркнул он.
Мясников отметил, что считал "на коленке" и в уме. Однако в любом случае зараженными следует считать только тех, кто подхватил инфекцию лишь за последние пару недель, заключил он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, свыше 331 тысячи умерли. В России за все время пандемии выявили 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
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Странно, видимо коленка треугольная. позавчера он говорил про 7 млн больных
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