СК проверит загрязнение Москвы-реки в Красногорске

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Следственное управление выясняет обстоятельства образования в акватории Москвы-реки радужной пленки, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что пленка неизвестного происхождения образовалась на протяжении 500 метров вдоль берега реки Банька возле микрорайона Павшинская пойма в подмосковном Красногорске, пятно размером порядка 300 квадратных метров обнаружено также вдоль береговой линии Москвы-реки.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту загрязнения акватории Москвы-реки в районе города Красногорска Московской области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, распространение обнаруженной в акватории Москвы-реки тонкой радужной пленки силами ГУ МЧС России локализовано.
Добавляется, что следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.