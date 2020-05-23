СК проверит загрязнение Москвы-реки в Красногорске

Ранее сообщалось, что пленка неизвестного происхождения образовалась на протяжении 500 метров вдоль берега реки Банька возле микрорайона Павшинская пойма в подмосковном Красногорске, пятно размером порядка 300 квадратных метров обнаружено также вдоль береговой линии Москвы-реки.

Добавляется, что следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.