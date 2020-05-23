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2020-05-23T23:56
https://ria.ru/20200523/1571897753.html
Пентагон показал испытание лазерного оружия против беспилотников
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571898158_41:0:1109:601_1036x0_80_0_0_6670f7e6f5f6652f0a3deaaa895fe89f.png
РИА Новости

Пентагон показал испытание лазерного оружия против беспилотников

20:41 23.05.2020 (обновлено: 23:56 23.05.2020)
23912
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Американские военные испытали в Тихом океане лазерное оружие для уничтожения беспилотников.
Тесты состоялись 16 мая. Установку разместили на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, который находится неподалеку от базы Перл-Харбор.
Командование американского Тихоокеанского флота уточнило, что военные испытали так называемую систему твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator).
На опубликованных кадрах видно корабль, на носу которого разместили установку. Затем на видео можно наблюдать яркий луч, устремленный не вверх, а вдоль поверхности воды. На следующем кадре можно заметить загоревшийся беспилотный летательный аппарат.
Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
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Перл-ХарборТихий океанСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну, на Луну, они ужем высаживались:) Очередной ролик в 15 секунд за 10 лярдов, украденных денег на разработку супер оружия.
23 мая, 21:34
Александр DR
100400011
По-моему в 80-е они уже подобные "документальные фильмы" показывали
23 мая, 20:58
ПалПалыч
5831006
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