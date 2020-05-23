Число заболевших COVID-19 российских военных снизилось до 1457

Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Коронавирусом на данный момент болеют 1457 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 738 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.

Днем ранее Минобороны сообщало о 1474 военных в частях и соединениях, 808 курсантах и слушателях вузов и 398 гражданских специалистах с коронавирусом.

"По состоянию на 23 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1457 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 606 человек; в изоляторах по месту службы – 340 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 15 человек; изолированы на дому – 496 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровели 1204 человека.

"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 738 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 223 человека; в изоляторах по месту службы – 452 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 17 человек; изолированы на дому – 46 человек", - добавляется в сообщении. Выздоровели 1542 человек.

Среди воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования не установлено, выздоровели 308.

"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 402 человека, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 62 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 40 человек; изолированы на дому – 300 человек, выздоровело - 178", - сообщает министерство.