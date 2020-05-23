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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T20:33
https://ria.ru/20200523/1571897575.html
Число заболевших COVID-19 российских военных снизилось до 1457
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823183_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_0d32633caa03c5ef1142bd02cd2f7ce1.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 российских военных снизилось до 1457

20:33 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Коронавирусом на данный момент болеют 1457 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 738 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
Днем ранее Минобороны сообщало о 1474 военных в частях и соединениях, 808 курсантах и слушателях вузов и 398 гражданских специалистах с коронавирусом.
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"По состоянию на 23 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1457 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 606 человек; в изоляторах по месту службы – 340 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 15 человек; изолированы на дому – 496 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выздоровели 1204 человека.
"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 738 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 223 человека; в изоляторах по месту службы – 452 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 17 человек; изолированы на дому – 46 человек", - добавляется в сообщении. Выздоровели 1542 человек.
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Среди воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования не установлено, выздоровели 308.
"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 402 человека, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 62 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 40 человек; изолированы на дому – 300 человек, выздоровело - 178", - сообщает министерство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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