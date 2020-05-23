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Религия и мировоззрение
2020-05-23T22:04
https://ria.ru/20200523/1571897451.html
Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:114:2242:1375_1036x0_80_0_0_cda308a73b7efbdc86e0d1061dd9708e.jpg
РИА Новости

Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение

20:27 23.05.2020 (обновлено: 22:04 23.05.2020)
36238
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама.
На ролике, опубликованном Telegram, демонстрируется видео из Грозного, за кадром звучит обращение Кадырова на чеченском языке.
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Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
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"Я поздравляю вас с праздником разговения Ид аль-Фитр. Это было непростое время для всех из-за пандемии, многие были напуганы, и это понятно. Хочу сказать, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, и родившихся за эти четыре месяца тоже больше", — сказал он.
По его словам, это стало возможным благодаря тому, что жители республики соблюдали все установленные меры карантина.
Кадыров также пожелал мира и согласия народу.
"Пусть милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны! Да здравствует мой любимый чеченский народ", — заключил глава Чечни.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Кадыров находится на лечении в одной из столичных больниц. В СМИ также появилась информация о его заражении коронавирусом. Однако глава оперативного штаба Магомед Даудов опроверг эти сообщения.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеУраза-байрамЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровГрозныйОбщество
Популярные комментарии
Славься, Великий Рамзан Ахматович!
23 мая, 21:36
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
361220139
выздоравливайте Рамзан Ахматович .всем мира и здоровья!
23 мая, 22:53
Анатолий Попов
45001010
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