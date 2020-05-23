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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T20:23
https://ria.ru/20200523/1571897372.html
В Москве провели дезинфекцию дорог и общественных пространств
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571894626_0:331:3052:2048_1036x0_80_0_0_13f5906906c121fc6a9415fbaf6ed331.jpg
РИА Новости

В Москве провели дезинфекцию дорог и общественных пространств

20:23 23.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве в субботу прошла девятая с конца марта масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров", - отметил Бирюков.
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По его словам, была проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
"Особое внимание было уделено проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта", - подчеркнул заместитель мэра.
Кроме того, тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
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В недоступных для техники местах обработка выполнялась вручную комплексными бригадами. "В общей сложности в проведении дезинфекции было задействовано около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей", - сообщил глава комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.
Заместитель мэра напомнил, что также ежедневно в Москве проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов. Дезинфицирующими препаратами тщательно обрабатываются входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр БирюковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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