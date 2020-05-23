В Москве провели дезинфекцию дорог и общественных пространств

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве в субботу прошла девятая с конца марта масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров", - отметил Бирюков.

По его словам, была проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

"Особое внимание было уделено проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта", - подчеркнул заместитель мэра.

Кроме того, тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

В недоступных для техники местах обработка выполнялась вручную комплексными бригадами. "В общей сложности в проведении дезинфекции было задействовано около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей", - сообщил глава комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором . Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

Заместитель мэра напомнил, что также ежедневно в Москве проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов. Дезинфицирующими препаратами тщательно обрабатываются входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир.