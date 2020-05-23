В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом выросло до 1861

Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу

САМАРА, 23 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 97 жителей Ульяновской области , общее число случаев заболевания в регионе выросло до 1861, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора

Утром в субботу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 1764.

"По состоянию на 23 мая подтвержденных случаев COVID-19 - 1861. Новых подтвержденных случаев - 97", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще 4114 человек находятся под наблюдением медиков.

Из 1861 заразившегося 462 человека выздоровели, шестеро скончались.