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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T20:21
https://ria.ru/20200523/1571897333.html
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом выросло до 1861
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5d2ba55eee506508d5ffe272224de033.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом выросло до 1861

20:21 23.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
САМАРА, 23 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 97 жителей Ульяновской области, общее число случаев заболевания в регионе выросло до 1861, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в субботу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 1764.
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"По состоянию на 23 мая подтвержденных случаев COVID-19 - 1861. Новых подтвержденных случаев - 97", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, еще 4114 человек находятся под наблюдением медиков.
Из 1861 заразившегося 462 человека выздоровели, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяновская областьОбщество
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