В Чувашии умер мужчина с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Десятый пациент с коронавирусом умер в Чувашии, пожилой мужчина страдал постинфарктным кардиосклерозом и болезнью почек, сообщает министерство здравоохранения республики.
Всего в Чувашии зарегистрировано 2195 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 91 из них – за последние сутки. Выздоровели 717 человек.
"В Чувашии зафиксирован 10 смертельный случай от новой коронавирусной инфекции. Мужчина 74 лет находился на госпитализации в Ибресинской центральной районной больнице с 29 апреля. У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца, хроническая болезнь почек. Врачи сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.
Пресс-служба главы региона сообщает, что в Чувашии, где развернуты 1267 коек для лечения пациентов с COVID-19, готовы дополнительно организовать размещение больных коронавирусом еще в трех медицинских организациях. Так, планируется развернуть еще 30 коек в Городском клиническом центре в Чебоксарах и пять коек - во второй городской больнице. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации есть возможность организовать еще 95 коек на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера.
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