В Чувашии умер мужчина с коронавирусом

Всего в Чувашии зарегистрировано 2195 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 91 из них – за последние сутки. Выздоровели 717 человек.

"В Чувашии зафиксирован 10 смертельный случай от новой коронавирусной инфекции. Мужчина 74 лет находился на госпитализации в Ибресинской центральной районной больнице с 29 апреля. У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца, хроническая болезнь почек. Врачи сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.