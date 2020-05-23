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2020-05-23T20:18
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Студенты казачьего вуза сдали плазму для больных коронавирусом
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РИА Новости

Студенты казачьего вуза сдали плазму для больных коронавирусом

20:13 23.05.2020 (обновлено: 20:18 23.05.2020)
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© фото предоставлено пресс-службой МГУТУ им. К. Г. РазумовскогоСтуденты Первого казачьего университета после сдачи плазмы для больных коронавирусом
Студенты Первого казачьего университета после сдачи плазмы для больных коронавирусом
© фото предоставлено пресс-службой МГУТУ им. К. Г. Разумовского
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Студенты Первого казачьего университета, перенесшие коронавирус, решили помочь тем, кому сложнее всего дается борьба с болезнью. Они стали донорами, так как антитела, выработанные их организмами, в условиях отсутствия вакцины от COVID-19 помогут спасти далеко не одну жизнь. Забор крови проходил в Городской клинической больнице имени М.П.Кончаловского.
"Мы помогли студентам подготовить необходимые документы и справки для сдачи крови, выделили автобус, чтобы они смогли добраться до донорского центра", – рассказала ректор МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) Валентина Иванова.
Она уточнила, что такие меры направлены на поддержку чистосердечного поступка и благородства со стороны студентов.
Донорами плазмы для больных COVID-19 стали 14 студентов университета, оставшиеся на период самоизоляции в общежитии вуза. За их состоянием ежедневно наблюдают медики, благодаря оперативности которых заболевание у молодых людей было выявлено на ранней стадии и прошло в легкой форме.
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Один из преподавателей кафедры физического воспитания и допризывной подготовки вуза Александр Селиверстов тоже стал донором, поддержав тем самым своих подопечных. Он же руководил работой оперативного штаба в течение периода самоизоляции, следил за бесперебойными поставками питания для тех, кто находился на карантине, и помогал организовывать развлечения для заболевших.
Студентов, решивших помочь одним из самых перспективных способов лечения, поддерживают партнеры вуза, друзья и известные российские артисты.
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Коронавирус COVID-19донорствоОбщество
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