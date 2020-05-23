Космонавт Вагнер рассказал, как справиться с самоизоляцией

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Любимые дела помогут землянам справиться с самоизоляцией в условиях пандемии Любимые дела помогут землянам справиться с самоизоляцией в условиях пандемии коронавируса , считает российский космонавт Иван Вагнер

"Главный совет - это найти то дело, которое очень нравится, и пытаться заниматься этим делом, и в этом плане время будет лететь намного быстрее и изоляция проходить намного проще", - сказал он в ходе трансляции с борта МКС на сайте " Роскосмоса ".

В качестве примера он привёл армейскую поговорку "Чем бы солдат ни занимался, лишь бы устал".

"Здесь (в космосе) в принципе так же. Чем больше каких-то занятий, чем больше интересной работы, тем проще переносить всю эту изоляцию", - пояснил космонавт.

Но он признал, что в этом плане экипажу на орбите проще, чем землянам на самоизоляции, потому что последние не были готовы к ней.