Космонавт Вагнер рассказал, как справиться с самоизоляцией

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Любимые дела помогут землянам справиться с самоизоляцией в условиях пандемии коронавируса, считает российский космонавт Иван Вагнер.
"Главный совет - это найти то дело, которое очень нравится, и пытаться заниматься этим делом, и в этом плане время будет лететь намного быстрее и изоляция проходить намного проще", - сказал он в ходе трансляции с борта МКС на сайте "Роскосмоса".
В качестве примера он привёл армейскую поговорку "Чем бы солдат ни занимался, лишь бы устал".
"Здесь (в космосе) в принципе так же. Чем больше каких-то занятий, чем больше интересной работы, тем проще переносить всю эту изоляцию", - пояснил космонавт.
Но он признал, что в этом плане экипажу на орбите проще, чем землянам на самоизоляции, потому что последние не были готовы к ней.
Вагнер вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американцем Кристофером Кэссиди прибыл на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-16" в апреле.
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