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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T20:09
https://ria.ru/20200523/1571897024.html
Космонавт Вагнер рассказал, как справиться с самоизоляцией
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753455_0:0:2890:1627_1036x0_80_0_0_b72a83150fa52611b917590745fc05f9.jpg
РИА Новости

Космонавт Вагнер рассказал, как справиться с самоизоляцией

20:08 23.05.2020 (обновлено: 20:09 23.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкОнлайн-конференция экипажа МКС-63
Онлайн-конференция экипажа МКС-63
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Любимые дела помогут землянам справиться с самоизоляцией в условиях пандемии коронавируса, считает российский космонавт Иван Вагнер.
"Главный совет - это найти то дело, которое очень нравится, и пытаться заниматься этим делом, и в этом плане время будет лететь намного быстрее и изоляция проходить намного проще", - сказал он в ходе трансляции с борта МКС на сайте "Роскосмоса".
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В качестве примера он привёл армейскую поговорку "Чем бы солдат ни занимался, лишь бы устал".
"Здесь (в космосе) в принципе так же. Чем больше каких-то занятий, чем больше интересной работы, тем проще переносить всю эту изоляцию", - пояснил космонавт.
Но он признал, что в этом плане экипажу на орбите проще, чем землянам на самоизоляции, потому что последние не были готовы к ней.
Вагнер вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американцем Кристофером Кэссиди прибыл на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-16" в апреле.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Иван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий ИванишинОбщество
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