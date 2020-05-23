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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T19:52
https://ria.ru/20200523/1571896664.html
В Самарской области 58 пациентов выздоровели от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823174_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_4b77ceb8ee5fea7db7f17fc792aa3f70.jpg
РИА Новости

В Самарской области 58 пациентов выздоровели от коронавируса

19:52 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 23 мая - РИА Новости. Еще 58 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 636, сообщил в субботу региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать третьего мая в Самарской области вылечились 58 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 636 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, из больниц выписали 50 человек, также выздоровели восемь человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 1900 случаев заболевания коронавирусом, 15 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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