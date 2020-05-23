В Самарской области 58 пациентов выздоровели от коронавируса

САМАРА, 23 мая - РИА Новости. Еще 58 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 636, сообщил в субботу региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать третьего мая в Самарской области вылечились 58 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 636 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, из больниц выписали 50 человек, также выздоровели восемь человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 1900 случаев заболевания коронавирусом, 15 человек скончались.
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