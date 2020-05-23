В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 282 человека

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 282, до 36 675 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2959, до 257 154, говорится в сообщении минздрава страны.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 351 человек, новых случаев заболевания – 3287.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.