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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T19:36
https://ria.ru/20200523/1571896298.html
В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 282 человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_376749dea8f692819e9b87697b3f32d4.jpg
РИА Новости

В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 282 человека

19:36 23.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 282, до 36 675 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2959, до 257 154, говорится в сообщении минздрава страны.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 351 человек, новых случаев заболевания – 3287.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВеликобританияВ мире
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