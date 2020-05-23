Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-23T19:32
https://ria.ru/20200523/1571896236.html
Епископ РПЦ: усиление методов контроля за личностью вызывает беспокойство
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_4f46700470c5cbf44377488e9f6574f0.jpg
РИА Новости

Епископ РПЦ: усиление методов контроля за личностью вызывает беспокойство

19:32 23.05.2020
3799
© РИА Новости / Сергей ПятаковСавва Тутунов
Савва Тутунов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Московской патриархии выразили обеспокоенность возможным усилением контроля "за личным пространством и за личностью" в России в результате последних технологических нововведений, задавшись вопросом, с какой целью электронные "ограничительные инструменты" будут применяться в дальнейшем.
"Не миф о "жидком чипе" и проектируемом тайном чипировании через вакцинацию с дальнейшим зомбированием через 5G должен вызывать беспокойство. Беспокойство вызывает усиление методов объективного контроля за личным пространством и за личностью, ведь истекшие недели борьбы с коронавирусом ознаменовались резким скачком в введении технологий, способствующих такому контролю. И у граждан не может не возникать вопрос о целях этих технологических нововведений", - написал в субботу замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Телеграм-канале.
По его словам, если цель в том, чтобы ограничить возможность передвижения людей, способствовать самоизоляции, то "это одно". Вместе с тем представитель РПЦ привел слова мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее предложил распространить действующую в Москве и еще в нескольких регионах систему цифровых пропусков на другие субъекты РФ, чтобы "контролировать", "видеть, что за поток, в каком объеме, кто перемещается".
XXII Всемирный русский народный собор
20 мая, 22:51Религия и мировоззрение
Религиовед: опасения по поводу массовой чипизации сегодня безосновательны
"В чем задача? Создать временный ограничительный инструмент? Или следить за людьми? Казалось бы, технология, позволяющая дистанционно проверять, что носитель заразы её не разносит - дело хорошее. Не приставишь же к каждому подъезду участкового. А когда закончится эпидемия – на что будет направлена эта технология? Ужель её просто отключат?" - задался вопросом представитель патриархии.
Он заметил, что есть общественный консенсус по поводу того, что система слежения и контроля является прерогативой тех органов, которые занимаются борьбой с преступностью.
"А так ли будет с введенной сейчас системой, которая позволяет следить за людьми "с каждой камеры"? Камеры ведь находятся в ведении отнюдь не силовых структур (а ведь даже к слежке с их стороны порой возникают вопросы). Кто вправе "контролировать отдельные группы граждан, "к которым есть вопросы""? И какие вопросы достаточны, чтобы контролировать отдельные группы граждан? Кто будет "контролировать контролирующего"? Кто будет регламентировать границы допустимого контроля?" - написал епископ.
В связи с этим он напомнил об официальной позиции Русской церкви - документе Архиерейского Собора РПЦ от 2013 года по поводу учета и сбора персональных данных. В нем, в частности, говорилось о том, что "в связи с тем, что обладание персональной информацией создает возможность контроля и управления человеком через различные сферы жизни (финансы, медицинская помощь, семья, социальное обеспечение, собственность и другое), возникает реальная опасность не только вмешательства в повседневную жизнь человека, но и внесения соблазна в его душу". При этом отмечалось, что "Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных".
В РПЦ также выражали обеспокоенность по поводу того, "если сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни". Тогда "наступит время исповедничества", отмечалось в соборном документе.
114442115
Обсудить 12
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
Популярные комментарии
Почему он не озвучил хотяб зачем кому-то это надо? Ну будет правительство знать что я на работу хожу ежедневно, по магазинам и иногда куда-то отдохнуть и дальше что? Так живет большинство во всех странах. Что именно изверги будут делать с этой критичной информацией обо мне и главное что им это даст? Любые разработки требующие вложений должны как минимум иметь логические причины и потенциально выгоды для создания иначе это просто очередная истерическая версия теории заговора
23 мая, 23:46
SISasha In russia
2321001
Либерализм спелся с церковью, это что то новое?
23 мая, 21:42
Александр Невский
1812003
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
МИД Турции прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Половина банана
Эксперт назвала продукты для поднятия настроения
Испания
Испания объявит десятидневный траур по жертвам COVID-19
Инспектор ГИБДД
В Мурманской области женщина устроила смертельное ДТП, уходя от ДПС
Заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
Медиафасад в Екатеринбурге транслирует акцию Бессмертный полк
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство упрекнуло США за грант на анализ "российской дезинформации"
Многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Сотрудники полиции и скорой помощи у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
У взявшего заложников в Москве нашли долги почти на два миллиона рублей
Терминал для голосования на цифровом избирательном участке
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Президент Черногории пошел против собственного народа, заявили в РПЦ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния