Епископ РПЦ: усиление методов контроля за личностью вызывает беспокойство

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Московской патриархии выразили обеспокоенность возможным усилением контроля "за личным пространством и за личностью" в России в результате последних технологических нововведений, задавшись вопросом, с какой целью электронные "ограничительные инструменты" будут применяться в дальнейшем.

"Не миф о "жидком чипе" и проектируемом тайном чипировании через вакцинацию с дальнейшим зомбированием через 5G должен вызывать беспокойство. Беспокойство вызывает усиление методов объективного контроля за личным пространством и за личностью, ведь истекшие недели борьбы с коронавирусом ознаменовались резким скачком в введении технологий, способствующих такому контролю. И у граждан не может не возникать вопрос о целях этих технологических нововведений", - написал в субботу замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Телеграм-канале.

По его словам, если цель в том, чтобы ограничить возможность передвижения людей, способствовать самоизоляции, то "это одно". Вместе с тем представитель РПЦ привел слова мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее предложил распространить действующую в Москве и еще в нескольких регионах систему цифровых пропусков на другие субъекты РФ, чтобы "контролировать", "видеть, что за поток, в каком объеме, кто перемещается".

"В чем задача? Создать временный ограничительный инструмент? Или следить за людьми? Казалось бы, технология, позволяющая дистанционно проверять, что носитель заразы её не разносит - дело хорошее. Не приставишь же к каждому подъезду участкового. А когда закончится эпидемия – на что будет направлена эта технология? Ужель её просто отключат?" - задался вопросом представитель патриархии.

Он заметил, что есть общественный консенсус по поводу того, что система слежения и контроля является прерогативой тех органов, которые занимаются борьбой с преступностью.

"А так ли будет с введенной сейчас системой, которая позволяет следить за людьми "с каждой камеры"? Камеры ведь находятся в ведении отнюдь не силовых структур (а ведь даже к слежке с их стороны порой возникают вопросы). Кто вправе "контролировать отдельные группы граждан, "к которым есть вопросы""? И какие вопросы достаточны, чтобы контролировать отдельные группы граждан? Кто будет "контролировать контролирующего"? Кто будет регламентировать границы допустимого контроля?" - написал епископ.

В связи с этим он напомнил об официальной позиции Русской церкви - документе Архиерейского Собора РПЦ от 2013 года по поводу учета и сбора персональных данных. В нем, в частности, говорилось о том, что "в связи с тем, что обладание персональной информацией создает возможность контроля и управления человеком через различные сферы жизни (финансы, медицинская помощь, семья, социальное обеспечение, собственность и другое), возникает реальная опасность не только вмешательства в повседневную жизнь человека, но и внесения соблазна в его душу". При этом отмечалось, что "Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных".