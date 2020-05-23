Спасатели остановили распространение загрязнения в подмосковных реках

© Фото : ГУМЧС России по Московской области Загрязнение Москвы-реки в районе Павшинской поймы

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пленка неизвестного происхождения образовалась на протяжении 500 метров вдоль берега реки Банька возле микрорайона Павшинская Пойма в подмосковном Пленка неизвестного происхождения образовалась на протяжении 500 метров вдоль берега реки Банька возле микрорайона Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске , пятно размером порядка 300 квадратных метров обнаружено также вдоль береговой линии Москва-реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС

"В 11.00 21 мая поступила информация об обнаружении тонкой радужной пленки неизвестного происхождения в месте впадения реки Банька в Москва-реку в районе микрорайона Павшинская Пойма", – сказал собеседник агентства.

По его словам, протяженность радужной пленки вдоль береговой линии реки Банька составляет 500 метров, а пятно вдоль береговой линии Москва-реки – 30 на 10 метров.

Представитель ведомства добавил, что в целях локализации эмульсионной пленки на реке Банька и Москва-реке установлены боновые заграждения общей протяженностью 100 метров.

"Угрозы дальнейшего распространения радужной эмульсионной пленки по водной поверхности нет. Пятно засыпано нефтепоглощающим сорбентом, проводится сбор в контейнеры для дальнейшей утилизации", - отметил собеседник агентства.