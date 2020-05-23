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2020-05-23T19:28
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Спасатели остановили распространение загрязнения в подмосковных реках
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РИА Новости

Спасатели остановили распространение загрязнения в подмосковных реках

19:28 23.05.2020
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© Фото : ГУМЧС России по Московской областиЗагрязнение Москвы-реки в районе Павшинской поймы
Загрязнение Москвы-реки в районе Павшинской поймы
© Фото : ГУМЧС России по Московской области
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пленка неизвестного происхождения образовалась на протяжении 500 метров вдоль берега реки Банька возле микрорайона Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске, пятно размером порядка 300 квадратных метров обнаружено также вдоль береговой линии Москва-реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 11.00 21 мая поступила информация об обнаружении тонкой радужной пленки неизвестного происхождения в месте впадения реки Банька в Москва-реку в районе микрорайона Павшинская Пойма", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, протяженность радужной пленки вдоль береговой линии реки Банька составляет 500 метров, а пятно вдоль береговой линии Москва-реки – 30 на 10 метров.
Представитель ведомства добавил, что в целях локализации эмульсионной пленки на реке Банька и Москва-реке установлены боновые заграждения общей протяженностью 100 метров.
"Угрозы дальнейшего распространения радужной эмульсионной пленки по водной поверхности нет. Пятно засыпано нефтепоглощающим сорбентом, проводится сбор в контейнеры для дальнейшей утилизации", - отметил собеседник агентства.
По данным МЧС, к работам на месте происшествия привлечены 24 человека и девять единиц техники.
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Москва-рекаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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