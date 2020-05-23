Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-23T19:27
https://ria.ru/20200523/1571896130.html
Президент Черногории пошел против собственного народа, заявили в РПЦ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565235173_0:0:3520:1980_1036x0_80_0_0_e2f3239c3feb5276d8bd95c5573467e6.jpg
РИА Новости

Президент Черногории пошел против собственного народа, заявили в РПЦ

19:27 23.05.2020
1322
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович "пошел против собственного народа", происходящее в этой стране в отношении православных верующих можно охарактеризовать как гонения, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий и семеро священников были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих - крестного хода 12 мая на празднике Святого Василия Острожского в городе Никшич. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста, при беспорядках пострадали 26 полицейских, были задержаны более 60 граждан. Епископу Иоанникию и нескольким служителям кафедрального собора города Никшич грозит до года тюрьмы, уголовное дело против них продолжается.
"Президент Черногории Джуканович пошел против собственного народа, и то, что он выступает открыто против Церкви, пытается там создать некую новую организацию, свидетельствует о том, что он не понимает, во-первых, сути того, что такое Церковь, а, во-вторых, он не понимает собственный народ. Сербская православная церковь в Черногории - это не некая иностранная организация, это Церковь черногорского народа. И если господин Джуканович, который является, насколько я знаю, человеком некрещеным и неверующим, пытается создать собственную Церковь, это очень большая ошибка", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Лидер Демократического фронта Милан Кнежевич
Вчера, 11:00
Милан Кнежевич: ситуация в Черногории на грани апокалипсиса
Он напомнил, что подобную ошибку допустил в свое время бывший президент Украины Порошенко.
"Он пытался воспользоваться сложившейся ситуацией и разыграть церковную карту для того, чтобы набрать очки в своей предвыборной борьбе. Как мы знаем, эта авантюра привела его к позорному и постыдному поражению на выборах. Я уверен в том, что господина Джукановича ждет такая же печальная участь, если он не пересмотрит свою позицию, если он не откажется от гонений на каноническую черногорскую Православную церковь - черногорскую не по названию, а потому, что это Церковь черногорского народа", - отметил иерарх.
Чтобы понять это, добавил он, Джукановичу достаточно было бы посмотреть на толпы людей, которые вышли на улицы, чтобы показать свою солидарность с заточенным в тюрьму епископом Иоанникием.
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
18 мая, 08:00Религия и мировоззрение
Что стоит за арестами духовенства в Черногории
Митрополит Иларион считает лукавыми апелляции черногорских властей к санитарным ограничениям из-за эпидемии. "Я думаю, что самый лучший способ нарушить все коронавирусные ограничения - это взять православного епископа и посадить в тюрьму, потому что тогда люди непременно выйдут на улицы. И нарушения будут не на совести Церкви - она не организовывала эти протесты. Нарушения будут на совести тех, кто создал такую ситуацию, прежде всего, на совести господина Джукановича", - заключил представитель РПЦ.
Президент Черногории 18 мая пообещал добиваться автокефальности так называемой Православной церкви в Черногории, не признаваемой в православном мире, и, если потребуется, создать национальную черногорскую церковь в противовес СПЦ. По мнению патриарха Сербского Иринея, речь идет о принудительной ассимиляции или вытеснении сербов из страны. После встречи с патриархом президент Сербии Александр Вучич заявил, что попытки создания новой православной церкви действуют против национальной идентичности сербов, что приведет к их исчезновению в Черногории, где сейчас они составляют около 30% населения.
27300111
Обсудить 4
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
Рекомендуем
Савва Тутунов
Епископ РПЦ: усиление методов контроля за личностью вызывает беспокойство
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Ученые выяснили, как долго больные COVID-19 остаются заразными
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Крыму отреагировали на отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН
Статуя Фемиды
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Лидер Демократического фронта Милан Кнежевич
Милан Кнежевич: ситуация в Черногории на грани апокалипсиса
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния