Президент Черногории пошел против собственного народа, заявили в РПЦ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович "пошел против собственного народа", происходящее в этой стране в отношении православных верующих можно охарактеризовать как гонения, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий и семеро священников были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих - крестного хода 12 мая на празднике Святого Василия Острожского в городе Никшич. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста, при беспорядках пострадали 26 полицейских, были задержаны более 60 граждан. Епископу Иоанникию и нескольким служителям кафедрального собора города Никшич грозит до года тюрьмы, уголовное дело против них продолжается.

"Президент Черногории Джуканович пошел против собственного народа, и то, что он выступает открыто против Церкви, пытается там создать некую новую организацию, свидетельствует о том, что он не понимает, во-первых, сути того, что такое Церковь, а, во-вторых, он не понимает собственный народ. Сербская православная церковь в Черногории - это не некая иностранная организация, это Церковь черногорского народа. И если господин Джуканович, который является, насколько я знаю, человеком некрещеным и неверующим, пытается создать собственную Церковь, это очень большая ошибка", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что подобную ошибку допустил в свое время бывший президент Украины Порошенко.

"Он пытался воспользоваться сложившейся ситуацией и разыграть церковную карту для того, чтобы набрать очки в своей предвыборной борьбе. Как мы знаем, эта авантюра привела его к позорному и постыдному поражению на выборах. Я уверен в том, что господина Джукановича ждет такая же печальная участь, если он не пересмотрит свою позицию, если он не откажется от гонений на каноническую черногорскую Православную церковь - черногорскую не по названию, а потому, что это Церковь черногорского народа", - отметил иерарх.

Чтобы понять это, добавил он, Джукановичу достаточно было бы посмотреть на толпы людей, которые вышли на улицы, чтобы показать свою солидарность с заточенным в тюрьму епископом Иоанникием.

Митрополит Иларион считает лукавыми апелляции черногорских властей к санитарным ограничениям из-за эпидемии. "Я думаю, что самый лучший способ нарушить все коронавирусные ограничения - это взять православного епископа и посадить в тюрьму, потому что тогда люди непременно выйдут на улицы. И нарушения будут не на совести Церкви - она не организовывала эти протесты. Нарушения будут на совести тех, кто создал такую ситуацию, прежде всего, на совести господина Джукановича", - заключил представитель РПЦ.