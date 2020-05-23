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2020-05-23T22:12
https://ria.ru/20200523/1571895859.html
Власти Подмосковья выяснят причины загрязнения Москвы-реки в Красногорске
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РИА Новости

Власти Подмосковья выяснят причины загрязнения Москвы-реки в Красногорске

19:16 23.05.2020 (обновлено: 22:12 23.05.2020)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минэкологии Подмосковья провело обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска на предмет происхождения маслянистого пятна, отрабатываются разные версии, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее жители Красногорска обратились в минэкологии с просьбой проверить маслянистые пятна, образовавшихся на Москве-реке в месте впадения реки Банька.
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"Было проведено обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска, отрабатываются версии причины загрязнения от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля", - говорится в сообщении.
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Москва-рекаНовости - ЭкологияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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