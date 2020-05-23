Власти Подмосковья выяснят причины загрязнения Москвы-реки в Красногорске

Сотрудников Челябинского меткомбината будут судить за загрязнение реки

Сотрудников Челябинского меткомбината будут судить за загрязнение реки

"Было проведено обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска, отрабатываются версии причины загрязнения от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля", - говорится в сообщении.