Власти Подмосковья выяснят причины загрязнения Москвы-реки в Красногорске

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минэкологии Подмосковья провело обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска на предмет происхождения маслянистого пятна, отрабатываются разные версии, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее жители Красногорска обратились в минэкологии с просьбой проверить маслянистые пятна, образовавшихся на Москве-реке в месте впадения реки Банька.
"Было проведено обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска, отрабатываются версии причины загрязнения от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля", - говорится в сообщении.