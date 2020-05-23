В Башкирии медики пожаловались на отсутствие допвыплат

"Прокуратура Башкортостана проводит проверку по поступившему коллективному обращению сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы и по сообщениям из СМИ о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и иным нарушениям законодательства", - говорится в сообщении прокуратуры региона.