В Башкирии медики пожаловались на отсутствие допвыплат

УФА, 23 мая - РИА Новости. Коллектив сотрудников сельского госпиталя в Башкирии, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, пожаловались в прокуратуру, что не получили стимулирующих выплат, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Башкортостана проводит проверку по поступившему коллективному обращению сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы и по сообщениям из СМИ о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и иным нарушениям законодательства", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Ведомство отмечает, что по результатам проверки, при наличии оснований, будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее минздрав республики сообщал, что дополнительные выплаты медицинским работникам, работающим с COVID-19, совершаются вовремя.
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