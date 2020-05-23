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2020-05-23T19:15
https://ria.ru/20200523/1571895777.html
В Башкирии медики пожаловались на отсутствие допвыплат
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РИА Новости

В Башкирии медики пожаловались на отсутствие допвыплат

19:15 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
УФА, 23 мая - РИА Новости. Коллектив сотрудников сельского госпиталя в Башкирии, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, пожаловались в прокуратуру, что не получили стимулирующих выплат, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Башкортостана проводит проверку по поступившему коллективному обращению сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы и по сообщениям из СМИ о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и иным нарушениям законодательства", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
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Ведомство отмечает, что по результатам проверки, при наличии оснований, будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее минздрав республики сообщал, что дополнительные выплаты медицинским работникам, работающим с COVID-19, совершаются вовремя.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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