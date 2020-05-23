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2020-05-23T19:11
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Защита Кочаряна отозвала жалобы на отказ в его освобождении
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РИА Новости

Защита Кочаряна отозвала жалобы на отказ в его освобождении

19:11 23.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВторой президент Армении Роберт Кочарян
Второй президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Второй президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна отозвала апелляционные жалобы на решение ереванского суда первой инстанции, отказавшегося ранее освобождать бывшего главу государства, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элина Саакова.
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья по делу Анна Данибекян отклонила ходатайство. Девятнадцатого мая защита обжаловала это решение в Апелляционном суде.
Роберт Кочарян
19 мая, 14:21
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"Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян, Арам Вардеванян и Арам Орбелян подали сегодня заявление в Апелляционный уголовный суд об отзыве своих жалоб на решение суда первой инстанции общей юрисдикции, отклонившего ходатайства об изменении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении Кочаряна", - сказала Саакова.
По ее словам, защита отмечает, что в течение последних 12 месяцев по данному делу были представлены два ходатайства об освобождении Кочаряна под личное поручительство, и оба, "с правовой точки зрения, подлежали удовлетворению".
"Однако обжалование решений относительно обоих судебных актов странным образом было получено судье Армену Даниеляну, который известен своим предвзятым отношением к экс-президенту", - отметила пресс-секретарю.
В июне 2019 года судья Даниелян отменил решения суда первой инстанции – об освобождении Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также приостановлении производства по делу и обращении в Конституционный суд. Защита Кочаряна тогда потребовала привлечь судью к дисциплинарной ответственности, утверждая, что тот вынес решение с грубыми процессуальными нарушениями. Адвокаты утверждают, что судья неоднократно запрещал стороне защиты представить свою позицию, лишил ее права голоса, что "было беспрецедентным явлением в судебной практике", особенно при рассмотрении вопроса об аресте.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Роберт Кочарян
10 апреля, 14:41
Защита экс-главы Армении Кочаряна обратилась к президенту
030022
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Роберт КочарянАрменияВ мире
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