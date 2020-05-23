Защита Кочаряна отозвала жалобы на отказ в его освобождении

ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Защита экс-президента Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна отозвала апелляционные жалобы на решение ереванского суда первой инстанции, отказавшегося ранее освобождать бывшего главу государства, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элина Саакова.

Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья по делу Анна Данибекян отклонила ходатайство. Девятнадцатого мая защита обжаловала это решение в Апелляционном суде.

"Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян, Арам Вардеванян и Арам Орбелян подали сегодня заявление в Апелляционный уголовный суд об отзыве своих жалоб на решение суда первой инстанции общей юрисдикции, отклонившего ходатайства об изменении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении Кочаряна", - сказала Саакова.

По ее словам, защита отмечает, что в течение последних 12 месяцев по данному делу были представлены два ходатайства об освобождении Кочаряна под личное поручительство, и оба, "с правовой точки зрения, подлежали удовлетворению".

"Однако обжалование решений относительно обоих судебных актов странным образом было получено судье Армену Даниеляну, который известен своим предвзятым отношением к экс-президенту", - отметила пресс-секретарю.

В июне 2019 года судья Даниелян отменил решения суда первой инстанции – об освобождении Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также приостановлении производства по делу и обращении в Конституционный суд. Защита Кочаряна тогда потребовала привлечь судью к дисциплинарной ответственности, утверждая, что тот вынес решение с грубыми процессуальными нарушениями. Адвокаты утверждают, что судья неоднократно запрещал стороне защиты представить свою позицию, лишил ее права голоса, что "было беспрецедентным явлением в судебной практике", особенно при рассмотрении вопроса об аресте.