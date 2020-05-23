Рябков спрогнозировал будущее договора СНВ-3

"Администрация Трампа выходит из одного за другим договора, администрация Трампа, скорее всего, даст возможность договору по СНВ 2010 года, ДСНВ, истечь. Поэтому мы все должны задуматься над тем, какова роль Республиканской партии в США, и какова ее ответственность за происходящее", - сказал Рябков.

Он отметил, что Республиканская партия США стоит во главе усилий по разрушению режимов и договоренностей в области контроля над вооружениями. "В 2002 году при Буше-младшем республиканцы нанесли серьезнейший удар по той системе, которую мы выстраивали и берегли. Последствия этого сказываются до сих пор. Наши новые перспективные системы вооружения возникли только по причине того, что США вышли из договора по ПРО", - сказал замминистра.