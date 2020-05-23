Рябков спрогнозировал будущее договора СНВ-3

ХАБАРОВСК, 23 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа позволит истечь сроку действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
"Администрация Трампа выходит из одного за другим договора, администрация Трампа, скорее всего, даст возможность договору по СНВ 2010 года, ДСНВ, истечь. Поэтому мы все должны задуматься над тем, какова роль Республиканской партии в США, и какова ее ответственность за происходящее", - сказал Рябков.
Он отметил, что Республиканская партия США стоит во главе усилий по разрушению режимов и договоренностей в области контроля над вооружениями. "В 2002 году при Буше-младшем республиканцы нанесли серьезнейший удар по той системе, которую мы выстраивали и берегли. Последствия этого сказываются до сих пор. Наши новые перспективные системы вооружения возникли только по причине того, что США вышли из договора по ПРО", - сказал замминистра.
Рябков сообщил также, что не обладает информацией о том, что администрация Трампа заинтересована в продлении на короткий срок ДСНВ. "Нет, такой информации у меня нет. У меня есть информация другая, что администрация Трампа заинтересована использовать Россию, чтобы втянуть Китай в эти переговоры", - сказал он.