Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T19:04
https://ria.ru/20200523/1571895574.html
Рябков спрогнозировал будущее договора СНВ-3
https://cdn23.img.ria.ru/images/155548/22/1555482223_0:0:2989:1681_1036x0_80_0_0_146e80e064e3d90b0449d4bc7f252b48.jpg
РИА Новости

Рябков спрогнозировал будущее договора СНВ-3

19:04 23.05.2020
599
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 23 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа позволит истечь сроку действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
10 марта, 00:32
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
"Администрация Трампа выходит из одного за другим договора, администрация Трампа, скорее всего, даст возможность договору по СНВ 2010 года, ДСНВ, истечь. Поэтому мы все должны задуматься над тем, какова роль Республиканской партии в США, и какова ее ответственность за происходящее", - сказал Рябков.
Он отметил, что Республиканская партия США стоит во главе усилий по разрушению режимов и договоренностей в области контроля над вооружениями. "В 2002 году при Буше-младшем республиканцы нанесли серьезнейший удар по той системе, которую мы выстраивали и берегли. Последствия этого сказываются до сих пор. Наши новые перспективные системы вооружения возникли только по причине того, что США вышли из договора по ПРО", - сказал замминистра.
Рябков сообщил также, что не обладает информацией о том, что администрация Трампа заинтересована в продлении на короткий срок ДСНВ. "Нет, такой информации у меня нет. У меня есть информация другая, что администрация Трампа заинтересована использовать Россию, чтобы втянуть Китай в эти переговоры", - сказал он.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
21 мая, 09:17
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
1930001
Обсудить 3
РоссияДоговор СНВ-3Дональд ТрампСергей РябковКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
США готовы активно работать с Россией над ДСНВ
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Рябков отметил рост напряженности между Россией и США на фоне COVID-19
Самолет Boeing OC-135B
Россия изучит варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Эксперт предположил, при каком условии Россия может выйти из ДВЗЯИ
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
МИД Турции прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Сотрудники полиции и скорой помощи у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
У взявшего заложников в Москве нашли долги почти на два миллиона рублей
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
МВД Украины назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
МИД ответил на обвинения о наведении вооружений на американские объекты
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Президент Черногории пошел против собственного народа, заявили в РПЦ
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Крыму отреагировали на отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН
Испытание лазерного оружия Тихоокеанского флота США
Пентагон показал испытание лазерного оружия против беспилотников
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Загрязнение Москвы-реки в районе Павшинской поймы
Спасатели остановили распространение загрязнения в подмосковных реках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния