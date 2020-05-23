У взявшего заложников в Москве нашли долги почти на два миллиона рублей

В отношении мужчины заведено 12 исполнительных производств в разных регионах страны. У него есть долги в Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге и в Краснодаре. Наибольшую сумму, около полутора миллиона рублей, Барышников должен вернуть в Сочи.