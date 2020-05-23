У взявшего заложников в Москве нашли долги почти на два миллиона рублей

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мужчина, который пытался захватить заложников в московском банке, задолжал 1,8 миллиона рублей, следует из данных Федеральной службы судебных приставов.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, им оказался 34-летний житель Тюменской области Алексей Барышников.
В отношении мужчины заведено 12 исполнительных производств в разных регионах страны. У него есть долги в Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге и в Краснодаре. Наибольшую сумму, около полутора миллиона рублей, Барышников должен вернуть в Сочи.
Кроме того, как сообщил источник РИА Новости, у злоумышленника есть судимость за угон автомобиля.
Ранее мужчина попытался взять в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Сообщалось, что он угрожал взорвать здание. Через некоторое время его задержали, при штурме никто не пострадал. Его мотивы выясняются.