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2020-05-23T20:35
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У взявшего заложников в Москве нашли долги почти на два миллиона рублей
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РИА Новости

У взявшего заложников в Москве нашли долги почти на два миллиона рублей

19:01 23.05.2020 (обновлено: 20:35 23.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и скорой помощи у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Сотрудники полиции и скорой помощи у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мужчина, который пытался захватить заложников в московском банке, задолжал 1,8 миллиона рублей, следует из данных Федеральной службы судебных приставов.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, им оказался 34-летний житель Тюменской области Алексей Барышников.
Появилось видео с места захвата заложников в центре Москвы
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Появилось видео с места захвата заложников в центре Москвы
В отношении мужчины заведено 12 исполнительных производств в разных регионах страны. У него есть долги в Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге и в Краснодаре. Наибольшую сумму, около полутора миллиона рублей, Барышников должен вернуть в Сочи.
Кроме того, как сообщил источник РИА Новости, у злоумышленника есть судимость за угон автомобиля.
Ранее мужчина попытался взять в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Сообщалось, что он угрожал взорвать здание. Через некоторое время его задержали, при штурме никто не пострадал. Его мотивы выясняются.
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Штурм банка, где мужчина захватил заложников, попал на видео
21467336
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Захват заложников в центре МосквыРоссияМоскваТюменская областьАльфа-банкПроисшествия
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