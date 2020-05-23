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2020-05-23T18:56
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Чучело умершего аллигатора Сатурна выставят в Дарвиновском музее в Москве
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РИА Новости

Чучело умершего аллигатора Сатурна выставят в Дарвиновском музее в Москве

18:56 23.05.2020
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© Фото : Московский зоопаркАллигатор Сатурн
Аллигатор Сатурн
© Фото : Московский зоопарк
Аллигатор Сатурн. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тело умершего аллигатора Сатурна Московский зоопарк передаст в Дарвиновский музей, после изготовления чучела его выставят в отделе рептилий, этот дар от зоопарка будет приурочен к 113-летию музея, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы музея Татьяна Коровкина.
Ранее московский зоопарк сообщил о смерти легендарного аллигатора Сатурна, который прожил в зоопарке 74 года и умер от старости в возрасте 84 лет. По сообщению зоопарка, память аллигатора будет увековечена в Дарвиновском музее.
"Вчера директор зоопарка Светлана Акулова связалась с нашим директором, сообщила, что у них умер такой легендарный житель зоопарка, и они хотят увековечить его память в нашем музее. Вчера как раз обсуждались подробности, когда он будет передан к нам, в какие сроки будет изготовлено чучело, тело животного большое, его длина 3,5 метра, поэтому для этого потребуется много усилий и времени", - сказала Коровкина.
Она добавила, что Дарвиновский музей уже более 100 лет сотрудничает с Московским зоопарком, и такая практика по увековечению животных существует достаточно давно.
"Мы с Московским зоопарком сотрудничаем уже больше ста лет, еще наши основатели дружили с директорами зоосада, и этот процесс, когда в зоопарке умирает животное и его шкуру передают нашему музею, он уже существует достаточно давно. Они нам на 110-летие подарили шкуру тигрицы Кали, которая у них тоже очень долго жила, очень многие посетители зоопарка ее знали. И когда она умерла от старости, зоопарк подарил шкуру тигрицы нам, чучело изготавливали полгода. С крокодилом будет такая же история, нам передадут его шкуру, несколько месяцев, скорее всего, понадобится для изготовления, и потом оно поступит в коллекцию рептилий", - сообщила Коровкина.
"Мы приурочим этот необычный дар от зоопарка к 113-летию нашего музея", - сказала она.
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