Чучело умершего аллигатора Сатурна выставят в Дарвиновском музее в Москве

"Мы с Московским зоопарком сотрудничаем уже больше ста лет, еще наши основатели дружили с директорами зоосада, и этот процесс, когда в зоопарке умирает животное и его шкуру передают нашему музею, он уже существует достаточно давно. Они нам на 110-летие подарили шкуру тигрицы Кали, которая у них тоже очень долго жила, очень многие посетители зоопарка ее знали. И когда она умерла от старости, зоопарк подарил шкуру тигрицы нам, чучело изготавливали полгода. С крокодилом будет такая же история, нам передадут его шкуру, несколько месяцев, скорее всего, понадобится для изготовления, и потом оно поступит в коллекцию рептилий", - сообщила Коровкина.