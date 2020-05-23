В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 84 человека

Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в похоронном бюро Джерарда Дж. Нойфельда в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки впервые после пика опустилось ниже 100 и составило 84, следует из данных, которые представил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3000 человек.

"Число госпитализированных снижается, число, подключаемых к аппаратам ИВЛ, снижается", - сказал Куомо.

Согласно его данным, за пятницу в больницы попали чуть более 200 пациентов.

"Число скончавшихся опустилось до 84. Это все еще трагедия. Но тот факт, что цифра снизилась настолько, в целом, хорошая новость", - отметил губернатор.

Он указал, что сокращение числа жертв до уровня ниже 100 является знаком того, что ньюйоркцы добиваются прогресса прогресса в борьбе с пандемией.

Всего в штате от коронавируса скончались 23 195 человек.

По данным университета Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 96 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 350 тысяч человек.