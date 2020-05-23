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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T19:24
https://ria.ru/20200523/1571895348.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 84 человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342646_0:205:3073:1934_1036x0_80_0_0_6b7f3d52f9fa4907fc0667798cdb111e.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 84 человека

18:51 23.05.2020 (обновлено: 19:24 23.05.2020)
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкГробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в похоронном бюро Джерарда Дж. Нойфельда в Нью-Йорке
Гробы с телами умерших от коронавируса перед кремацией в похоронном бюро Джерарда Дж. Нойфельда в Нью-Йорке
© РИА Новости / Брайан Смит
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НЬЮ-ЙОРК, 23 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки впервые после пика опустилось ниже 100 и составило 84, следует из данных, которые представил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3000 человек.
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"Число госпитализированных снижается, число, подключаемых к аппаратам ИВЛ, снижается", - сказал Куомо.
Согласно его данным, за пятницу в больницы попали чуть более 200 пациентов.
"Число скончавшихся опустилось до 84. Это все еще трагедия. Но тот факт, что цифра снизилась настолько, в целом, хорошая новость", - отметил губернатор.
Он указал, что сокращение числа жертв до уровня ниже 100 является знаком того, что ньюйоркцы добиваются прогресса прогресса в борьбе с пандемией.
Всего в штате от коронавируса скончались 23 195 человек.
По данным университета Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 96 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Коронавирус COVID-19Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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