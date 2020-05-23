В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет тепло

Завтра столбик термометра начнет постепенно расти и достигнет отметки в +12 градусов, после чего антициклон принесет в регион тепло и температура днем составит до +18 градусов. В конце мая синоптики прогнозируют дальнейшее потепление.

При этом метеорологи назвали аномальными установившиеся в последние несколько дней холода.

"Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на семь градусов и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышает отметку в плюс десять градусов", — отмечается в сообщении.