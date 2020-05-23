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2020-05-23T20:21
https://ria.ru/20200523/1571895271.html
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет тепло
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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет тепло

18:44 23.05.2020 (обновлено: 20:21 23.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Потепление в Москву и Московскую область придет с воскресенья и начала следующей недели, сообщили в Гидрометцентре.
Завтра столбик термометра начнет постепенно расти и достигнет отметки в +12 градусов, после чего антициклон принесет в регион тепло и температура днем составит до +18 градусов. В конце мая синоптики прогнозируют дальнейшее потепление.
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При этом метеорологи назвали аномальными установившиеся в последние несколько дней холода.
"Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на семь градусов и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышает отметку в плюс десять градусов", — отмечается в сообщении.
По словам синоптиков, последний раз май был таким холодным в 2017 году, однако тогда период низких температур пришелся на десятые числа месяца.
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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